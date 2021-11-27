В конце ноября в Киеве туманно, сумерки наступают быстрее, а люди ищут светлые и теплые места. Поэтому здесь, возле Музея Голодомора-геноцида, их немного. Много взамен ворон, которые кружатся над небольшой аллеей и громко каркают. От этого фигура маленькой девочки, которая сжимает в руках пять колосков, кажется еще более беззащитной. Крошечная фигурка, отлитая в металле, в осенних сумерках напоминает настоящего ребенка. Растерянную, одинокую, голодную, одну посреди большого города.

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Таких детей, или же изнеможенных от голода родителей с малышами на руках, на улицах Киева в голодные 32 – 33 годы на самом деле были сотни, тысячи... По селам, на такой щедрой и богатой украинской земле, от голода в черной безысходности умирали миллионы. Пожалуй, это самая черная, самая болезненная, самая замалчиваемая страница украинской истории. Ужас, от которого в жилах всегда будет стынуть кровь и воспоминания, которые надо беречь и ни за что никогда не забывать.

Более полувековое умалчивание

Первые упоминания о "голоде в житнице мира"

Одним из первых о голоде в СССР рассказал английский журналист Малкольм Магеридж в декабре 1933 года. В газете Manchester Guardian он описал свои впечатления от поездок по Украине и Кубани, написав о голоде в Украине. Журналист действительно показал массовую гибель людей, но тогда не назвал конкретных цифр. Его репортажи были опубликованы без имени автора, сильно отредактированы и размещены глубоко внутри газеты. Но даже после этого коммунистический тоталитарный режим запретил иностранным журналистам ездить по территориям страны, где царил голод.



Статья Гарета Джонса "Здесь нет хлеба" / Фото газеты garethjones.org

Впрочем, первым, кто громко заявил о Голодоморе именно в Украине и выпустил статью "Здесь нет хлеба", стал журналист Гарет Джонс. Британскому журналисту удалось покинуть сытую Москву и увидеть ужасы Голодомора своими глазами. После того, как несколько иностранных изданий опубликовали материалы Джонса о смертельном голоде в Украине, ему навсегда запретили въезд в Советский Союз.

Отрывок из статьи Джонса: "Снег лежал глубоко вокруг, когда я начал свое путешествие по селам Северной Украины, которая когда-то питала Европу и была известна как житница мира... Первые слова, которые я услышал, были зловещими, потому что старенькая крестьянка, которая тяжело двигалась по пути, ответила на мое приветствие фразой "Хлеба нет". "У нас два месяца хлеба не было", – добавила она тем глубоким заплаканным голосом, который был у большинства крестьянок..."

Британец описал очень точно то, что ему пришлось увидеть, диалоги с голодными украинцами в селах, опухших детей, вымершие и безмолвные села.

После запрета въезжать в Советский Союз Джонс отправился на Дальний Восток. О сталинском режиме, тем не менее, он писать не перестал и активно его критиковал. Именно поэтому смерть журналиста во время путешествия по Внутренней Монголии многие не считают обычной случайностью. Джонса вместе с немецким коллегой схватили и убили бандиты. Распространена версия о том, что это стало местью НКВД.

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Фотоправда Александра Винербергера

Редкими фотосвидетельствами геноцида украинцев являются фотографии австрийского инженера-химика Александра Винербергера. Он почти два десятилетия работал на предприятиях СССР, в 1932 – 1933 годах как раз находился в Харькове. Там он сделал столь важные фото мора украинцев. Винерберг тайно создал более сотни фотографий, на которых изображены очереди голодных людей возле продуктовых магазинов, изголодавшиеся дети, тела умерших от голода, массовые захоронения жертв геноцида.

Из воспоминаний Винербергера: "Это было в сентябре 1932 года... Я сидел в спальном вагоне скоростного поезда Москва-Харьков, который вез меня на новую работу... На каждой станции стояло бесчисленное количество вагонов, набитых крестьянами и их семьями. Их охраняли часовые, чтобы отправить далеко на север к белой смерти. Поля были необработанными, несобранное зерно гнило под осенними ливнями... Невольно вспоминал, как 17 лет назад я, военнопленный, проезжал по той же стране, миновал поля пшеницы, видел множество скота и горы еды, которую предлагали на каждой станции... Какой нечеловеческой должна быть эта сила, чтобы превратить цветущую страну, которая роскошествовала едой, в руины".

Фото Винербергер создавал с помощью немецкой фотокамеры Leica, которую ему могли передать друзья из-за границы.

Уезжая в Австрию, Винербергер в октябре 1933 года переправил негативы по дипломатической почте через посольство страны. На таких мерах настояли именно австрийские дипломаты, поскольку была высокая вероятность обыска вещей инженера спецслужбами на границе, а найденные ими снимки могли угрожать его жизни. В Вене Винербергер передал снимки кардиналу Теодору Инницеру, который вместе с генеральным секретарем Международного комитета национальных меньшинств Эвальдом Амменде представили их Лиге Наций. Для широкой публики фото были обнародованы в 1934 году.



Девочка – жертва голода. Харьков, 1933 год / Фото Александра Винербергера



Место массового захоронения умерших от голода в Харьковской области / Фото Александра Винербергера



"Здесь категорически воспрещается проводить похороны". Объявление на окраине Харькова / Фото Александра Винербергера

Больше фото вы можете посмотреть здесь.

К слову, правнучка Винербергера – Самара Пирс – стала фотохудожницей и активно помогает распространять в мире правду о Голодоморе-геноциде украинцев. Она также посещала Харьков и фотографировала места, которые в 1932-1933 годах осветил ее прадед. Она сделала коллажи из его и своих снимков.

Фотографии Винербергера впервые опубликовали для широкой публики в 1934 году.

Важно. 24 канал создал проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте вышли около 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов. Мы рассказали истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого нет среди нас, говорили их родные. Все статьи проекта – читайте по ссылке. Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Создатель термина "геноцид" считал Голодомор его классическим примером

Впервые о Голодоморе 1932 – 1933 годов как геноциде украинцев заговорил ученый Рафал Лемкин. Собственно он является творцом этого термина. Лемкин первым из специалистов международного права определил преступления сталинского коммунистического режима против украинцев как геноцид и проанализировал его в контексте международного права.

Он сделал это в 1953 году в своем докладе "Советский геноцид в Украине", который произнес перед трехтысячной аудиторией, что собралась в Нью-Йорке почтить 20-ю годовщину Великого Голода в Украине. Интересно, что статья Лемкина о советском геноциде считается в России экстремистским материалом.

Отрывок из доклада Лемкина: "Это, пожалуй, классический пример советского геноцида, его самый длинный и широкий эксперимент русификации, а именно – истребление украинской нации... Украинец не является и никогда не был россиянином. Его культура, его темперамент, его язык, его религия – все другое... Он отказывался от коллективизации, принимая скорее депортацию и даже смерть. Поэтому было особенно важно приспособить украинца к прокрустовому образцу идеального советского человека".

При этом, анализируя технологию украинского геноцида, Лемкин рассматривает его шире, чем уничтожение национальности искусственным голодом. Он выделяет четыре составляющих геноцида украинцев. Речь идет о:

1. Уничтожение украинской интеллигенции – мозга нации.

Это массовые расстрелы и ссылки украинских писателей, художников, ученых. Террор советской власти против украинцев, также известный под названием "расстрелянное возрождение".

2. Уничтожение украинской церкви – "души Украины".

Речь идет о ликвидации Украинской автокефальной православной церкви в январе 1930 года.

Между 1926 и 1932 годами была ликвидирована Украинская Автокефальная Православная Церковь, ее митрополит и 10 тысяч священников. В 1945 году, когда советская власть была установлена ​​в Западной Украине, подобная судьба встретила Украинскую Католическую Церковь... Перед ликвидацией этой Церкви ей предложили возможность присоединиться к Русскому Патриархату в Москве – политическому орудию Кремля,

– писал об этом Лемкин.

3. Собственно, сам Голодомор – уничтожение творцов и аккумуляторов украинской культуры, языка, традиций.

4. Фрагментация украинского народа путем поселения в Украине иностранцев и одновременно распыление украинцев по всей Восточной Европе и Азии для уничтожения демографического единства нации.

Историческим фактом является то, что в вымершие от голода села и города Украины советские власти отправляли россиян. Еще в октябре 1933 года было издано постановление Совета народных комиссаров СССР "О переселении в Украину 21 тысяч семей колхозников". На их переселение было выделено 15 миллионов 500 тысяч рублей. В украинские регионы свозили целые эшелоны с переселенцами.

Память, сохраненная эмигрантами

Тему Голодомора в 1960-х годах поднимали диссиденты, однако в СССР, где какое-либо упоминание о массовом море умалчивали, добиться правды было невозможно. Впрочем, украинцы за границей активно поднимали этот вопрос.

Обратите внимание! Население Западной Украины, которая находилась в то время в составе Польши, не осталось равнодушным к горю украинцев по ту сторону Збруча. К примеру, митрополит Украинской греко-католической церкви Андрей Шептицкий в июле 1933 года провозгласил обращение "Украина в предсмертных судорогах". После этого 35 общественных организаций и партий во Львове объединились в Украинский общественный комитет по спасению Украины. Он стал координатором помощи жертвам искусственного голода и распространения информации об этом преступлении коммунистического режима.

Так, определяющими же в сохранении памяти о Голодоморе стали мероприятия по празднованию его 50-й годовщины, прежде всего в США и Канаде. Они приобрели международную огласку. Тогда же в канадском Эдмонтоне был построен первый памятник жертвам Голодомора 1932 –1933 годов.



Первый в мире памятник жертвам Голодомора в Украине / Фото trekearth

А в 1984 году в Конгрессе США была создана специальная Комиссия по расследованию искусственного голода в Украине в составе двух сенаторов и четырех человек от Палаты представителей. Комиссия, опираясь на заслушанные показания очевидцев и проведенные исследования, пришла к такому выводу: "Иосиф Сталин и его окружение совершили акт геноцида против украинского народа в 1932 – 1933 годах". Отчет комиссии Конгресс США одобрил в 1988 году.

За границей также вышли книги, посвященные теме украинского геноцида. В 1963 году в Нью-Йорке вышел в свет роман Василия Барки "Желтый князь". Этот роман является самым известным художественным произведением об этих ужасных событиях в Украине. А в 1986 году вышла книга американского историка Роберта Конквеста "Жатва скорби". Она обратила внимание на Голодомор западного академического сообщества и широкой общественности. Отметим, что первым художественным произведением о голодоморе является роман "Мария" Уласа Самчука, который впервые увидел свет в 1934 году.

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Признание Голодомора геноцидом в Украине

Перед своим распадом, в конце 80-х, СССР в конце концов вынужден был признать факт голода 1932 – 1933 годов. Правда, только голод. До сих пор Россия как правопреемница СССР не признает Голодомор актом геноцида. Более того, всячески отрицает этот факт: например, в 2008 году Госдума приняла заявление, в котором Голодомор был назван "предметом современных политических спекуляций", и таким, что "не имеет, и не может иметь международно установленных признаков геноцида".

С особенной силой правда о Голодоморе зазвучала в независимой Украине после 1991 года. С этого времени украинские историки провели огромную работу, результатом которой стали тысячи больших и малых исследований, посвященных этой теме.

В 1993-м впервые на государственном уровне была отмечена годовщина Голодомора – представьте, спустя 60 лет после преступления геноцида. Тогдашний президент Леонид Кравчук сказал:

Я полностью согласен с тем, что это была спланированная акция, что это был геноцид против собственного народа. Но я бы здесь не ставил точку. Да, против собственного народа, но по директиве из другого центра. Очевидно, именно так следует трактовать эту устрашающую страницу нашей истории.

В 1998 году указом президента был установлен День памяти жертв Голодоморов. Его отмечают каждый год в четвертую субботу ноября.

С приходом к власти президента Виктора Ющенко вопрос Голодомора в Украине активно поднимается.

Так, в 2006 году, через 73 года после преступления, Верховная Рада приняла закон о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Статья 1 этого документа установила: "Голодомор 1932-1933 годов в Украине является геноцидом украинского народа".

Слова Ющенко в память о жертвах Голодомора в 2009 году: "Слова о Голодоморе, безусловно, тяжелые. И долгий их путь – путь к сердцу каждого человека. Мы сделали почти невозможное – мы спасли и вернули людям правду о Великом голоде".

Закон стал политико-правовой основой проведения масштабного официального расследования преступления геноцида и открытия в 2009 году Службой безопасности Украины уголовного производства.

В ходе следствия было доказано намерение руководства Советского Союза уничтожить часть украинской нации, что является первоочередным в доказательстве геноцидного характера преступления.

В январе 2010 года Апелляционный суд Киева, рассмотрев материалы дела, признал, что в 1932 – 1933 годах в Украине Иосифом Сталиным и его приспешниками было совершено преступление геноцида. В постановлении суда отмечено:

Органом досудебного следствия со всей полнотой и всесторонностью установлено специальное намерение Сталина (Джугашвили) И. В., Молотова (Скрябина) В. М., Кагановича М. М., Постышева П. П., Косиора С. В., Чубаря В. Я. и Хатаевича М. М. — уничтожение части именно украинской (а не любой другой) национальной группы и объективно доказано, что это намерение касалось именно украинской национальной группы как таковой.

Совершение геноцида в Украине в 1932 – 1933 годах подтверждают: найденные и рассекреченные документы органов власти и Коммунистической партии, в частности, с подписью Сталина; книги регистрации актов о смерти в 1932 – 1933 годах, что подтверждают массовую гибель населения от искусственного голода; показания свидетелей и потерпевших; массовые захоронения жертв Голодомора; введение в сотнях населенных пунктов режима "черных досок"; фотоподтверждение и другое.

Объявление постановления суда о геноциде против украинцев: видео

В 2015 году Рада специальным актом осудила коммунистический тоталитарный режим, наряду с нацистским, а следующим законом открыла полный доступ к архивным материалам советских карательных органов, чтобы прошлое, в частности история Голодомора, больше никогда не становились объектом цензуры и манипуляций.



Какие страны мира признали Голодомор геноцидом украинцев / Инфографика 24 канала

О Музее Голодомора-геноцида и признании среди украинцев

По инициативе Ющенко, в 2008-2010 годах в Киеве построили первую очередь Национального мемориала жертв Голодомора. Далее должно было сразу стартовать строительство второй очереди музея, но этому помешал приход к власти Януковича. В отличие от своих предшественников, он не признавал Голодомор геноцидом украинцев, а придерживался кремлевской "исторической версии".



Музей Голодомора-геноцида / Фото 24 канала

Строительство второй очереди комплекса было возобновлено в 2016 году. Оно простирается на печерских холмах и должно завершиться к 90 годовщине трагедии.

Обратите внимание! В 2019 году комплекс сменил название и называется "Национальный музей Голодомора-геноцида". Больше о нем здесь.

Согласно статистическим данным, среди самих украинцев растет признание Голодомора актом геноцида. Так, в 2020 году 82% граждан согласились с этим утверждением. Еще в 2013 году такое мнение разделяло гораздо меньше – 66% граждан.

Несмотря на это и во время строительства первой и второй очереди мемориала, пророссийские силы в Украине пытались манипулировать темой значимости этого вопроса. Стоимость строительства сравнивали с выделенными средствами для детей-сирот или рассказывали, что "Голодомор в несколько раз дороже Холокоста".



Манипулятивные публикации в украинских СМИ в 2008 году / Скриншот



Манипулятивные публикации в СМИ в 2008 году / Скриншот

Последний известный скандал произошел летом этого года. Тогда пиарщица нескольких известных в Украине звезд позволила себе нецензурное высказывание касательно строительства второй очереди музея. Мол, он "оскверняет исторический облик наследия города".

Детальнее о скандале здесь Х*рня испохабила вид, – пиарщица Дантеса и Корогодского обругала мемориал Голодомора

Следует отметить, что согласно историческим данным, на тех же печерских холмах есть места, связанные с Голодомором. В частности, в 30-х годах прошлого века в Киево-Печерскую Лавру массово сходились голодающие, также сохранились свидетельства, что трупы жертв Голодомора сбрасывали в Днепр.



Фото интерактивной карты массовых захоронений жертв Голодомора-геноцида / 24 канал

Этот человек так и не извинился за свои слова и "остался при своем мнении", заметив, что нынешний "музей стоит закрытый", поэтому второй якобы не нужен.

Вот, что о строительстве рассказала Генеральный директор Музея Голодомора-геноцида Олеся Стасюк: "Первая очередь строительства Музея выполняет функцию и Музея, и Мемориала. Она небольшая. Люди, которые не пришли сюда в течение 10 лет уже и не придут. Но есть такие, которые приходят, чтобы узнать что-то большее и на самом деле для того, чтобы все это показать, одного зала мало".

По ее словам показать всю историю геноцида на 450 квадратных метрах невозможно. Есть очень много вопросов, которые задают на сайте музея и которые задают очевидцы. Чтобы на них ответить нужны большие площади: чтобы были кинозал, архив, библиотека, выставочные залы.



Строительство второй очереди Музея Голодомора-геноцида / Фото 24 канала

"И наконец после 30-ти лет независимости у Украины будет единственный и первый в мире полноценный Музей Голодомора. Правильно ли это? Нет, не правильно. Такие краеведческие или исторические музеи должны быть в каждой области. Потому что в каждой области была своя история. Здесь в Музее будет общеукраинская", – подчеркнула Стасюк.

Она отметила, что считает важным достижением, когда люди выходят из Музея и говорят: "А мы об этом не знали".

Была такая история: женщина из Санкт-Петербурга после посещения нашей выставки плакала и говорила: "А в России так об этом не говорят, мы не знаем об этом. Простите, что мы не знаем".



Строительство второй очереди музея на печерских холмах / Фото 24 канала

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Пророссийские провокации

В прошлом году, в августе 2020 года, вандалы повредили скульптуру "Горькая память детства" – постамент с той же девочкой, которая сжимает в руках 5 колосков. Злоумышленников тогда так и не удалось задержать.



Памятник девочке возле Музея Голодомора-геноцида / Фото 24 канала



Скульптура "Горькая память детства" / Фото 24 канала

Это было перед Днем ​​независимости. Вы ведь понимаете, что это российская провокация. Многие из таких провокаций проходят и в ноябре перед Днем памяти жертв Голодомора. Мы к ним готовы. Мы знаем, что сейчас идет борьба за распространение правды об этом преступлении. Понятно, что все это не нравится восточному соседу. Но мы продолжаем свою работу,

– рассказала Стасюк.

Справка: Чтобы узнать больше о геноциде украинцев и посмотреть архивные документы о трагедии, посетите Музей Голодомора-геноцида в Киеве. Он расположен в парке Славы, на улице Лаврской 3. Он работает ежедневно с 10 до 18 часов. Стоимость билетов от 15 – 20 гривен (для школьников и студентов) до 30 гривен для взрослых.

Помним жертв Голодомора-геноцида 1932 – 1933 годов. В память о более чем 7 миллионах убитых украинцев призываем всех "Зажечь свечу памяти", поставить ее на подоконнике в 16:00 27 ноября и почтить память погибших минутой молчания.

Материал подготовлен в рамках проекта 24 канала "Голод и мор: память поколений".