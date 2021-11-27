СБУ допитала майже 2 тисячі свідків
Розслідування страшного злочину радянської влади проти українців тривало з 22 травня – по 29 грудня 2009 року. За цей час правоохоронці вивчили безліч архівів та свідчень.
Важливо Визнання Голодомору крізь роки: від перших згадок у західній пресі та до сьогодні
Під час слідчих дій:
- зібрали 330 томів справи;
- допитали 1890 свідків;
- встановили 857 місць масових поховань жертв голоду;
- провели 24 судові експертизи.
13 січня 2010 року справу розглянув суд. Так, служителі Феміди визнали, що керівництво радянського тоталітарного режиму організувало геноцид. Утім справу закрили через смерть організаторів.
Обвинувачені у справі про Голодомор-геноцид
- Генеральний секретар ЦК ВКП Йосип Сталін;
- голова Ради народних комісарів СРСР В'ячеслав Молотов;
- завідувач сільськогосподарським і транспортними відділами ЦК ВКП(б) Лазар Каганович;
- секретар ЦК ВКП(б), другий секретар ЦК КП(б)У та перший секретар Харківського обкому КП(б)У Павло Постишев;
- перший секретар ЦК КП Станіслав Косіор;
- голова Ради народних комісарів УСРР Влас Чубар;
- секретар ЦК КП(б)У, який відповідав за виконання хлібозаготівель у Харківській області Мендель Хатаєвич.
Наразі в СБУ є відкриті кримінальні провадження щодо виконавців Голодомору.