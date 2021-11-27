СБУ допитала майже 2 тисячі свідків

Розслідування страшного злочину радянської влади проти українців тривало з 22 травня – по 29 грудня 2009 року. За цей час правоохоронці вивчили безліч архівів та свідчень.

Важливо Визнання Голодомору крізь роки: від перших згадок у західній пресі та до сьогодні

Під час слідчих дій:

  • зібрали 330 томів справи;
  • допитали 1890 свідків;
  • встановили 857 місць масових поховань жертв голоду;
  • провели 24 судові експертизи.

13 січня 2010 року справу розглянув суд. Так, служителі Феміди визнали, що керівництво радянського тоталітарного режиму організувало геноцид. Утім справу закрили через смерть організаторів.

Обвинувачені у справі про Голодомор-геноцид

  • Генеральний секретар ЦК ВКП Йосип Сталін;
  • голова Ради народних комісарів СРСР В'ячеслав Молотов;
  • завідувач сільськогосподарським і транспортними відділами ЦК ВКП(б) Лазар Каганович;
  • секретар ЦК ВКП(б), другий секретар ЦК КП(б)У та перший секретар Харківського обкому КП(б)У Павло Постишев;
  • перший секретар ЦК КП Станіслав Косіор;
  • голова Ради народних комісарів УСРР Влас Чубар;
  • секретар ЦК КП(б)У, який відповідав за виконання хлібозаготівель у Харківській області Мендель Хатаєвич.

Наразі в СБУ є відкриті кримінальні провадження щодо виконавців Голодомору.