Чи залишиться Байден у виборчих перегонах?

Після президентських дебатів у США емоції трохи вщухли, але невизначеність щодо виборів нікуди не поділась. Питання, яке останні кілька днів гучно і пошепки лунало дуже часто – чи залишиться в цих перегонах Джо Байден?

Впливові демократи заступилися за Байдена

Що важливо розуміти: на цьому етапі партія може змінити кандидата лише в тому випадку, якщо він сам відкличе свою кандидатуру.

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У такому разі на партійному з'їзді (а в демократів він запланований на 19 – 22 серпня) шляхом "відкритого" голосування можуть обрати іншого номінанта чи номінантку.

У публічному просторі з'явились прямі заклики до Байдена знятися з виборів "заради блага нації". The New York Times і Atlanta Journal-Constitution опублікували редакційні колонки з майже однаковим повідомленням: "Найкраща послуга, яку Байден може зробити країні, це вийти з перегонів".

Я вже мовчу про інші публікації в ЗМІ, що на умовах анонімності цитують схвильованих членів Демократичної партії, колишніх посадовців та донорів. Втім, публічно впливові демократи виключають можливість іншої кандидатури і висловлюють президентові свою цілковиту підтримку.

Ненсі Пелосі заявила, що президента варто судити за його досягненнями, а не за одними дебатами. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, до якого дехто приглядається як до можливого кандидата, розкритикував своїх колег: "Що за партія відвертається від свого лідера після одного виступу?".

Лідери демократів у Конгресі – Гакім Джеффріс та Чак Шумер – також публічно запевнили президента в тому, що вони на його боці. Інші говорять про невідворотний безлад у партії, якщо на такій пізній стадії шукати нового кандидата.

Рейтинги суттєво не змінилися

Підтримку Байдену висловили і його родичі. Цими вихідними президент мав з ними зустріч – нічого екстраординарного, сімейне зібрання планували ще задовго до дебатів. Але протягом нього – очікувано – також підняли тему, яку зараз обговорює вся країна.

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За повідомленнями в пресі, родичі президента, зокрема перша леді Джилл та син Гантер, заохотили президента залишатися в перегонах. Ті, хто добре знають Байдена, кажуть, що думка найближчих рідних має для нього велике значення, особливо думка дружини.

Але що ще має значення для штабу Байдена – заміри настроїв суспільства. Свіжі опитування від CBS та Axios вказують, що після дебатів кількість демократів, які вважають, що Байдену не варто балотуватися, збільшилась. Зараз так вважає 46% опитаних, в лютому їх було 36%.

Та при цьому, якщо вибір залишиться між Байденом і Трампом, американці в цілому збираються голосувати так само як і до дебатів. На цю мить суттєвих змін не відбулось. В одних опитуваннях лідирує Байден, в інших – Трамп. Майже в усіх дослідженнях відрив між ними 1 – 3% в той чи інший бік.

Наразі президент (принаймні публічно) відкидає можливість виходу з перегонів. Наступного дня після дебатів він енергійно проголошував зі сцени свого мітингу: "Я дебатую не так добре, як колись. Але я знаю, як виконати цю роботу. І я знаю: коли тебе збивають з ніг – ти підіймаєшся!".

Але за останні 4 – 5 років ми бачили стільки безпрецедентних або "вперше-за-cкількись-років" подій у політиці США, що я нічому не здивуюсь. У ці дні багато згадую про перші телевізійні дебати 1960 року між Ніксоном і Кеннеді. Якщо матимете час, почитайте про них. Цікаво.