Останется ли Байден в избирательной гонке?

После президентских дебатов в США эмоции немного утихли, но неопределенность относительно выборов никуда не делась. Вопрос, который последние несколько дней громко и шепотом звучал очень часто – останется ли в этой гонке Джо Байден?

Влиятельные демократы вступились за Байдена

Что важно понимать: на этом этапе партия может сменить кандидата только в том случае, если он сам отзовет свою кандидатуру.

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В таком случае на партийном съезде (а у демократов он запланирован на 19 – 22 августа) путем "открытого" голосования могут выбрать другого номинанта или номинантку.

В публичном пространстве появились прямые призывы к Байдену сняться с выборов "ради блага нации". The New York Times и Atlanta Journal-Constitution опубликовали редакционные колонки с почти одинаковым сообщением: "Лучшая услуга, которую Байден может оказать стране, это выйти из гонки".

Я уже молчу о других публикациях в СМИ, что на условиях анонимности цитируют взволнованных членов Демократической партии, бывших чиновников и доноров. Впрочем, публично влиятельные демократы исключают возможность другой кандидатуры и выражают президенту свою полную поддержку.

Нэнси Пелоси заявила, что президента следует судить по его достижениям, а не по одним дебатам. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, к которому некоторые присматриваются как к возможному кандидату, раскритиковал своих коллег: "Что за партия отворачивается от своего лидера после одного выступления?".

Лидеры демократов в Конгрессе – Хаким Джеффрис и Чак Шумер – также публично заверили президента в том, что они на его стороне. Другие говорят о неотвратимом беспорядке в партии, если на такой поздней стадии искать нового кандидата.

Рейтинги существенно не изменились

Поддержку Байдену выразили и его родственники. В эти выходные президент имел с ними встречу – ничего экстраординарного, семейное собрание планировали еще задолго до дебатов. Но в течение него – ожидаемо – также подняли тему, которую сейчас обсуждает вся страна.

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По сообщениям в прессе, родственники президента, в частности первая леди Джилл и сын Хантер, поощрили президента оставаться в гонке. Те, кто хорошо знают Байдена, говорят, что мнение ближайших родных имеет для него большое значение, особенно мнение жены.

Но что еще имеет значение для штаба Байдена – замеры настроений общества. Свежие опросы от CBS и Axios указывают, что после дебатов количество демократов, которые считают, что Байдену не стоит баллотироваться, увеличилось. Сейчас так считает 46% опрошенных, в феврале их было 36%.

И при этом, если выбор останется между Байденом и Трампом, американцы в целом собираются голосовать так же как и до дебатов. На данный момент существенных изменений не произошло. В одних опросах лидирует Байден, в других – Трамп. Почти во всех исследованиях отрыв между ними 1 – 3% в ту или иную сторону.

Сейчас президент (по крайней мере публично) отвергает возможность выхода из гонки. На следующий день после дебатов он энергично провозглашал со сцены своего митинга: "Я дебатирую не так хорошо, как прежде. Но я знаю, как выполнить эту работу. И я знаю: когда тебя сбивают с ног – ты поднимаешься!".

За последние 4 – 5 лет мы видели столько беспрецедентных или "впервые-за-сколько-лет" событий в политике США, что я ничему не удивлюсь. В эти дни много вспоминаю о первых телевизионных дебатах 1960 года между Никсоном и Кеннеди. Если будет время, почитайте о них. Интересно.