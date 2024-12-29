Китай, Киргизстан та Узбекистан побудують залізницю в обхід Росії

Між Китаєм, Киргизстаном та Узбекистаном почалося будівництво залізниці, яка буде обходити Росію. Ця магістраль дозволить постачати товари з Китаю через Центральну Азію до країн ЄС.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Tazabek.

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Як триває будівництво залізниці з Китаю в обхід Росії

Під час церемонії з початку будівництва залізниці 27 грудня президент Киргизстану Садир Жапаров підкреслив, що цей проєкт стане стратегічним об'єктом, який встановить життєво важливий зв'язок між Заходом та Сходом.

Новий залізничний коридор Китай – Киргизстан – Узбекистан стане гілкою південного мосту Євразійського континенту та відкриє доступ до ринків Західної Азії та Близького Сходу. Цей маршрут дозволить доставляти вантажі з Китаю в Киргизстан і Центральну Азію, а звідти – до Туреччини й далі в Євросоюз,

– наголосив киргизький очільник.

Жапаров також підкреслив, що залізничний проєкт посилить регіональні зв'язки та диверсифікує транспортні маршрути, що в кінцевому підсумку підвищить конкурентоспроможність регіону як транзитного вузла.

У чому особливість нової азійської залізниці

Новий залізничний проєкт має з'єднати Кашгар в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю з Андижаном в Узбекистані, проходячи через населені пункти Торугарт, Макмал і Джалал-Абад в Киргизстані.



Де проходитиме залізниця Китай – Киргизстан – Узбекистан / Фото "Радіо Свободи"

Майбутні плани містять продовження магістралі для з'єднання з іншими країнами Центральної Азії. Звідти вантажі перевозитимуть до Каспійського моря і далі до Туреччини і Європи.

Загальна вартість проєкту становить 4,7 мільярда доларів США. Інвестиційну угоду підписали 20 грудня у Бішкеку між урядом Киргизстану та залізничною компанією "Китай – Киргизстан – Узбекистан". Згідно з умовами угоди, Китай матиме 51% акцій у проєкті, тоді як Киргизстан і Узбекистан матимуть по 24,5% акцій.

Прогнозується, що залізниця зможе обробляти обсяг перевезень у 15 мільйонів тонн на рік, що значно покращить логістику в регіоні. Очікується, що нова магістраль скоротить час доставляння товарів з Китаю до Європи на сім днів, що сприятиме підвищенню ефективності торгівельних маршрутів.