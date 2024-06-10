Яке рішення затвердив китайський уряд
В Пекіні підписали угоду побудову залізничного коридору, який скоротить час перевезень до Європи та Перської затоки. Цей шлях іде в обхід Росії.
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Очікується, що цей шлях буде виглядати як "Китай – Киргизстан – Узбекистан". Тобто, це сполучення також надасть Пекіну можливість укріпити зв'язок з Центральною Азією.
Загалом довжина залізниці має бути 525 кілометрів. Вона має проходити по такому маршруту:
- місто Кашгар у Сіньцзяні на північному заході Китаю;
- південний захід Киргизстану;
- місто Андіжан на сході Узбекистану.
Що відомо про цю ініціативу
"Один пояс – один шлях", фактично, має відбудувати легендарний Шовковий шлях. Імовірно, завдяки цьому Китай планує поширити свій вплив.
Ця ініціатива була запущена ще у 2013 році. Станом на тепер, близько 100 країн вже підписали з Китаєм угоду, відносно побудови інфраструктурних об'єктів.