Яке рішення затвердив китайський уряд

В Пекіні підписали угоду побудову залізничного коридору, який скоротить час перевезень до Європи та Перської затоки. Цей шлях іде в обхід Росії.

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Очікується, що цей шлях буде виглядати як "Китай – Киргизстан – Узбекистан". Тобто, це сполучення також надасть Пекіну можливість укріпити зв'язок з Центральною Азією.

Загалом довжина залізниці має бути 525 кілометрів. Вона має проходити по такому маршруту:

місто Кашгар у Сіньцзяні на північному заході Китаю; південний захід Киргизстану; місто Андіжан на сході Узбекистану.

Зверніть увагу! Ця співпраця відбувається у межах ініціативи "Один пояс – один шлях".

Що відомо про цю ініціативу

"Один пояс – один шлях", фактично, має відбудувати легендарний Шовковий шлях. Імовірно, завдяки цьому Китай планує поширити свій вплив.

Ця ініціатива була запущена ще у 2013 році. Станом на тепер, близько 100 країн вже підписали з Китаєм угоду, відносно побудови інфраструктурних об'єктів.

Цікаво, що ініціатива "Один пояс – один шлях" уже профінансувала інфраструктурні проєкти на 900 мільярдів доларів у різних країнах світу.