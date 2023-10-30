Володіну варто краще порахувати: чи наважиться Росія на конфіскацію європейських активів

В Росії пригрозили дзеркально відповісти на конфіскацію Євросоюзом її заморожених активів та передачу прибутку від них на користь України. Спікер держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Росія може конфіскувати набагато більші активи, які належать країнам ЄС, ніж заморожені російські в Європі.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус сказав 24 Каналу, має питання до Володіна, чи є у нього уявлення, скільки активів та золото-валютних резервів європейських країн є в російських банках.

До теми Російські гроші Україні: ЄС планує передати заморожені активи агресорки, – Financial Times

Є активи людей, пов'язаних з Кремлем

Проте ймовірно, що європейських активів в російських банках взагалі немає. А тому коли голова нижньої палати російського парламенту Володін говорить, що Росія щось "конфіскує", напевно він має на увазі приватні активи приватних компанії Заходу, які розташовані в Росії.

Це можна зробити, але водночас тоді постане питання щодо приватних грошей Росії за кордоном,

– наголосив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Окрім приблизно 300 мільярдів доларів заморожених державних коштів Росії, на Заході є ще гроші приватні. Насамперед це активи осіб, пов'язаних з російською владою. І тоді загальна кількість російських коштів у західних країнах можна щонайменше до 1 трильйона доларів.

А тому, коли Володін робить такі заяви, він повинен взяти папірець і порахувати, скільки грошей приватних західних грошей є в Росії й скільки державних. І далі порівняти ці цифри з цифрами російських державних і приватних грошей за кордоном. І тут сальдо буде не на російську користь,

– зазначив Ус.

Чи вдасться Росії конфіскувати європейські активи: дивіться відео

Питання заморожених активів Росії на Заході зараз обговорюється. Йдеться про те, що Україні будуть надаватися податки з доходів від цих коштів. І Бельгія вже пообіцяла надати 1,7 мільярда євро.

Водночас Європейський союз наразі не чіпає російські заморожені активи через те, що:

в ЄС шукають юридичні формулювання, які треба запровадити в законодавство, щоб дозволити це зробити;

з точки зору країн Заходу, цей резерв необхідний для періоду, коли почнеться відновлення економічної функції України. Для того, щоб на той момент були кошти й не треба було їх десь шукати.

Більше про заморожені російські активи у західних країнах

Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, про подальшу ймовірну "долю" російських 300 мільярдів доларів, більша частина яких зберігаються в Європі. За його словами, наразі шукаються юридичні можливості, які дозволять США та ЄС використати ці кошти на користь України.

Крім того, як повідомив глава ОПУ Андрій Єрмак, Сполучені Штати заморозили російські суверенні активи на суму 8 мільярдів доларів. Ці кошти будуть залучені в українські проєкти, але після закінчення війни.

Водночас у Бельгії створили спецфонд у розмірі 1,7 мільярда євро, які будуть спрямовані зокрема на відновлення економіки України. Як зазначив прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, "джерелом цього фонду стануть мільярдні російські активи", які були заморожені у Бельгії.