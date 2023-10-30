Володину следует лучше посчитать: решится ли Россия на конфискацию европейских активов

В России пригрозили зеркально ответить на конфискацию Евросоюзом ее замороженных активов и передачу прибыли от них в пользу Украины. Спикер госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия может конфисковать гораздо большие активы, принадлежащие странам ЕС, чем замороженные российские в Европе.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс сказал 24 Каналу, что имеет вопрос к Володину, есть ли у него представление, сколько активов и золотовалютных резервов европейских стран есть в российских банках.

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Есть активы людей, связанных с Кремлем

Однако вероятно, что европейских активов в российских банках вообще нет. А потому, когда глава нижней палаты российского парламента Володин говорит, что Россия что-то "конфискует", наверняка он подразумевает частные активы частных компании Запада, которые находятся в России.

Это можно сделать, но в то же время тогда возникнет вопрос о частных деньгах России за границей,

– подчеркнул главный консультант Национального института стратегических исследований.

Кроме примерно 300 миллиардов долларов замороженных государственных средств России, на Западе есть еще частные деньги. В первую очередь это активы лиц, связанных с российскими властями. И тогда общее количество российских средств в западных странах может быть не менее 1 триллиона долларов.

Поэтому, когда Володин делает такие заявления, он должен взять бумажку и посчитать, сколько денег частных западных денег есть в России и сколько государственных. И дальше сравнить эти цифры с цифрами российских государственных и частных денег за границей. И здесь сальдо будет не в российскую пользу,

– отметил Усс.

Удастся ли России конфисковать европейские активы: смотрите видео

Вопрос замороженных активов России на Западе сейчас обсуждается. Речь идет о том, что Украине будут передавать налоги с доходов от этих средств. И Бельгия уже пообещала выделить 1,7 миллиарда евро.

В то же время Европейский союз не трогает российские замороженные активы из-за того, что:

в ЕС ищут юридические формулировки, которые следует ввести в законодательство, чтобы позволить это сделать;

с точки зрения стран Запада, этот резерв необходим для периода, когда начнется возобновление экономической функции Украины. Для того чтобы на тот момент были средства и не нужно было их где-то искать.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о дальнейшей вероятной "судьбе" российских 300 миллиардов долларов, большая часть которых хранится в Европе. По его словам, сейчас ищутся юридические возможности, позволяющие США и ЕС использовать эти средства в пользу Украины.

Кроме того, как сообщил глава ОПУ Андрей Ермак, Соединенные Штаты заморозили российские суверенные активы на сумму 8 миллиардов долларов. Эти средства будут вовлечены в украинские проекты, но по окончании войны.

В то же время в Бельгии создали спецфонд в размере 1,7 миллиарда евро, которые будут направлены, в частности, на восстановление экономики Украины. Как отметил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, "источником этого фонда станут миллиардные российские активы", замороженные в Бельгии.