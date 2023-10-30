Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус сказав 24 Каналу, має питання до Володіна, чи є у нього уявлення, скільки активів та золото-валютних резервів європейських країн є в російських банках.
До теми Російські гроші Україні: ЄС планує передати заморожені активи агресорки, – Financial Times
Є активи людей, пов'язаних з Кремлем
Проте ймовірно, що європейських активів в російських банках взагалі немає. А тому коли голова нижньої палати російського парламенту Володін говорить, що Росія щось "конфіскує", напевно він має на увазі приватні активи приватних компанії Заходу, які розташовані в Росії.
Це можна зробити, але водночас тоді постане питання щодо приватних грошей Росії за кордоном,
– наголосив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.
Окрім приблизно 300 мільярдів доларів заморожених державних коштів Росії, на Заході є ще гроші приватні. Насамперед це активи осіб, пов'язаних з російською владою. І тоді загальна кількість російських коштів у західних країнах можна щонайменше до 1 трильйона доларів.
А тому, коли Володін робить такі заяви, він повинен взяти папірець і порахувати, скільки грошей приватних західних грошей є в Росії й скільки державних. І далі порівняти ці цифри з цифрами російських державних і приватних грошей за кордоном. І тут сальдо буде не на російську користь,
– зазначив Ус.
Чи вдасться Росії конфіскувати європейські активи: дивіться відео
Питання заморожених активів Росії на Заході зараз обговорюється. Йдеться про те, що Україні будуть надаватися податки з доходів від цих коштів. І Бельгія вже пообіцяла надати 1,7 мільярда євро.
Водночас Європейський союз наразі не чіпає російські заморожені активи через те, що:
- в ЄС шукають юридичні формулювання, які треба запровадити в законодавство, щоб дозволити це зробити;
- з точки зору країн Заходу, цей резерв необхідний для періоду, коли почнеться відновлення економічної функції України. Для того, щоб на той момент були кошти й не треба було їх десь шукати.
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- Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, про подальшу ймовірну "долю" російських 300 мільярдів доларів, більша частина яких зберігаються в Європі. За його словами, наразі шукаються юридичні можливості, які дозволять США та ЄС використати ці кошти на користь України.
- Крім того, як повідомив глава ОПУ Андрій Єрмак, Сполучені Штати заморозили російські суверенні активи на суму 8 мільярдів доларів. Ці кошти будуть залучені в українські проєкти, але після закінчення війни.
- Водночас у Бельгії створили спецфонд у розмірі 1,7 мільярда євро, які будуть спрямовані зокрема на відновлення економіки України. Як зазначив прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, "джерелом цього фонду стануть мільярдні російські активи", які були заморожені у Бельгії.