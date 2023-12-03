ЄС боїться підірвати довіру до себе: коли Україна може отримати заморожені російські активи

Тривають розмови про передання заморожених російських активів Україні. У Європейському Союзі залишаються певні сумніви щодо цієї процедури.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснив 24 Каналу, у чому полягає головна проблема. За його словами, у ЄС досі побоюються ухвалити політичне рішення.

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Я нагадаю заяву Центрального банку ЄС, який казав про те, що "це підірве довіру до національної валюти ЄС – євро",

– зазначив Ус.

Оскільки багато недемократичних режимів тримають свої національні грошові запаси в євро, вони можуть злякатись за ці активи й перевести їх в золото чи долари. Зрозуміло, що ЄС цього не хотілося б.

Єврокомісія готує пропозицію щодо використання заморожених російських активів для відбудови України. Ідеться про податок на надприбутки, завдяки чому Київ отримуватимена рік.

Крім того, ЄС може гальмувати рішення щодо заморожених російських активів, щоб зберегти їх до періоду відновлення економіки України. Можливо, це буде чи не єдиним джерелом підтримки нашої країни після війни.

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Захід базується на застарілих принципах

Західні країни значною мірою послуговуються принципами Вашингтонського консенсусу, сформованого ще наприкінці 1980-х. Зокрема, ідеться про якомога меншу роль держави в регулюванні економіки й недоторканність приватної власності.

Ситуація, яка виникла у світі після 24 лютого 2022 року, демонструє, що ці істини вже застаріли. Треба реформувати не лише певні організації чи інституції, а й підходи до побудови світоустрою,

– констатував Ус.

Так, мінімальна роль держави в економіці означає позбавлення такого важеля впливу, як економічні санкції. Те саме стосується недоторканності приватної власності – не можна арештовувати активи, передавати прибутки від них або навіть податки з цих прибутків.

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