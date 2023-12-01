Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Виставка презентована у цифровому форматі – глядачі можуть ознайомитися із даними з телеекранів та плакатів.

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Росія продовжує завдавати збитків

Крім того, передбачені й VR-окуляри, які показують зруйновані українські будинки, лікарні та культурні пам'ятки. За даними KSE станом на вересень 2023 року, сума завданої шкоди росіянами сягнула 151,2 мільярда доларів. Зазначимо, що ця цифра постійно росте. Для порівняння, за три місяці сума зросла на 700 мільйонів доларів.

Організатори кажуть, що цією експозицією хочуть привернути увагу західної спільноти, поки держави-члени ЄС вирішують, що робити із конфіскованими російськими активами.

Захід боїться передавати заморожені кошти

Після початку повномасштабного вторгнення західні партнери заморозили золото-валютні резерви Центробанку Росії. За різними оцінками під арештом понад 300 мільярдів євро, і близько 200 з них – в Європі.

Втім, за півтора року великої війни Євросоюз не знайшов шлях, як легально передати ці гроші на відбудову України. Експредставник США з питань України Курт Волкер пояснює це страхом урядів втратити інвесторів.

Вони (західні уряди – 24 Канал) бояться, що якщо вони захоплять ці російські суверенні активи, то інші суверенні держави, які тримають свої інвестиційні фонди в Сполучених Штатах або в Європейському Союзі, подумають, що, можливо, їхні фонди також не в безпеці, і що можуть вивести їх в інше місце,

– сказав Волкер.

За його словами, це хибна думка, оскільки Росія продовжує скоювати геноцид проти народу України та порушує міжнародні закони. Крім того, на думку Волкера, зрештою ці гроші все одно не будуть використані на "благо російського народу", бо до цього їх вкрав режим Путіна.

Литовський євродепутат Андрюс Кубілюс вважає, що Росія має не лише віддати свої заморожені кошти на відбудову Україні, а й понести відповідальність за скоєні воєнні злочини.

Росія повинна понести юридичну відповідальність, і тому, міжнародний суд – це також метод дізнатися, як Росію потрібно змусити заплатити. (...) Проблема полягає в тому, щоб переконати західних лідерів, що Росія дійсно повинна заплатити,

– сказав він.

Також Кубілюс переконаний, що якщо Росія не заплатить за завдані збитки, а злочинці з Кремля не зазнають покарання, то російське майбутнє не зміниться.

Єврокомісія готує пропозицію

Питання передачі заморожених російських активів дійсно важливе. У ЄС визнають, що не зможуть відбудувати Україну тільки шляхом власних коштів. За даними Bloomberg, 12 грудня Єврокомісія презентує план проєкту щодо використання заморожених активів Росії на території ЄС для реконструкції України.

Очікується, що ініціатива передбачатиме податок на надприбутки від заблокованих грошей. За різними оцінками, за такою процедурою Україна зможе отримувати 4 – 5 мільярдів євро на рік.