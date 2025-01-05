Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Яким був огляд ситуації на фронті від 4 січня

Російські війська 4 січня продовжили наступальні дії вздовж виступу України в Курській області , проте підтверджених змін на лінії фронту не було.

, проте підтверджених змін на лінії фронту не було. Харківський напрямок. Російські війська 3 і 4 січня продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від міста Харкова в районі Стариці та Вовчанська.

Російські війська 3 і 4 січня продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від міста Харкова в районі Стариці та Вовчанська. Сили противника продовжили наступ на Куп'янському напрямку, але не підтвердили просувань.

але не підтвердили просувань. В ISW пишуть, що російські та українські сили нещодавно просунулися на північний захід від Кремінної в напрямку Лимана. На геолокаційних кадрах, опублікованих 2 січня, видно, що ЗСУ відбили позиції в центрі Тернів (на північний захід від Кремінної). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 4 січня, показують, що російські війська просунулися через річку Жеребець у центральну Іванівку (на північний захід від Кремінної).

в напрямку Лимана. На геолокаційних кадрах, опублікованих 2 січня, видно, що ЗСУ відбили позиції в центрі (на північний захід від Кремінної). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 4 січня, показують, що російські війська просунулися через річку Жеребець у центральну Іванівку (на північний захід від Кремінної). Російські війська продовжували наступальні дії на Часів Яр, але жодного підтвердженого просування не зробили.

Карти бойових дій війни в Україні й Росії 19 грудня / Карти ISW