Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Каким был обзор ситуации на фронте от 4 января

Российские войска 4 января продолжили наступательные действия вдоль выступа Украины в Курской области , однако подтвержденных изменений на линии фронта не было.

, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было. Харьковское направление. Российские войска 3 и 4 января продолжали ограниченные наступательные действия к северо-востоку от города Харькова в районе Старицы и Волчанска.

Российские войска 3 и 4 января продолжали ограниченные наступательные действия к северо-востоку от города Харькова в районе Старицы и Волчанска. Силы противника продолжили наступление на Купянском направлении, но не подтвердили продвижений.

но не подтвердили продвижений. В ISW пишут, что российские и украинские силы недавно продвинулись на северо-запад от Кременной в направлении Лимана. На геолокационных кадрах, опубликованных 2 января, видно, что ВСУ отбили позиции в центре Тернов (к северо-западу от Кременной). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 4 января, показывают, что российские войска продвинулись через реку Жеребец в центральную Ивановку (северо-западнее Кременной).

в направлении Лимана. На геолокационных кадрах, опубликованных 2 января, видно, что ВСУ отбили позиции в центре (к северо-западу от Кременной). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 4 января, показывают, что российские войска продвинулись через реку Жеребец в центральную Ивановку (северо-западнее Кременной). Российские войска продолжали наступательные действия на Часов Яр, но ни одного подтвержденного продвижения не сделали.

Карты боевых действий войны в Украине и России 19 декабря / Карты ISW