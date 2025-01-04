3 января россияне атаковали 11 ракетами, 95 КАБами, 2257 дронами-камикадзе, а еще совершили почти 5 тысяч обстрелов, 230 из которых – из РСЗО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также Более 80 дронов атаковали Украину, ПВО работала в 10 регионах: сколько удалось сбить

Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении ВСУ отбили 2 российские атаки возле Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировано 7 атак врага неподалеку Кучеровки, Синьковки и Загрызово.

Россия атаковала возле Кучеровки: смотрите на карте

На Лиманском направлении Россия атаковала 11 раз, пытаясь продвинуться возле Надежды, Макеевки, Григорьевки, Твердохлебово, Ямполовки и в направлении Чернещины, Зеленой Долины.

Враг атаковал вблизи Макеевки: смотрите на карте

На Северском направлении враг 2 раза атаковал позиции ВСУ возле населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении было 10 боестолкновений вблизи Часового Яра, Белой Горы, в направлении Предтечино и Ступочек.

Враг штурмовал возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении противник совершил 7 атак возле населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка.

Россия осуществила атаки возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 40 штурмовых и наступательных действий России возле населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Луч, Новооленовка, Нововасильевка, Украинка, Лысовка, Зеленое, Новый Труд, Песчаное, Зверево, Соленое, Котлино и Покровск.

Россияне атаковали возле Покровска: смотрите на карте

На Кураховском направлении ВСУ отбили 11 атак возле Петропавловки, Серебряного, Курахово и Шевченко.

Враг атаковал возле Курахово: смотрите на карте

На Времовском направлении враг совершил 11 наступательных действий на позиции ВСУ вблизи Янтарного и в направлении Константинополя и Новоселки.

Враг наступал в направлении Константинополя: смотрите на карте

На Ореховском направлении украинская армия отбила одну вражескую атаку возле населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении россияне безуспешно 2 раза штурмовали позиции ВСУ.

В операционной зоне на Курской области подразделения ВСУ отбили 41 российскую атаку.

На Гуляйпольском направлении враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями россияне со своей территории активно применяет артиллерию и авиацию по украинским населенным пунктам.