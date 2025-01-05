Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Кроме того, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 44 авиаудара, а также совершил более 4 тысяч обстрелов, из них 136 – из реактивных систем залпового огня.

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Какая ситуация на фронте по состоянию на 5 января

На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районах населенных пунктов Старица и Волчанск, к тому же противник активно привлекал бомбардировочную авиацию.

ВСУ отбили атаку возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Загрызово и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Першотравневого, Надежды, Новосергиевки, Макеевки, Новоегоровки, Ямполовки, Тернов, Григорьевки и Серебрянского леса.

На Краматорском направлении наши защитники отбили девять атак противника в районах Часового Яра, Белой Горы, Клищеевки и Ступочек.

Что происходит вблизи Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.

Какая ситуация возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 наступательных действий агрессора в сторону Мирного, Тимофеевки, Барановки, Миролюбовки, Луча, Лысовки, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Песчаного, Шевченко, Новоалександровки, Соленого, Новооленовки, Котлиного и Нововасильевки.

Как изменился фронт возле Барановки: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 28 вражеских штурмов. Враг наносил авиационные удары по населенным пунктам. Основные наступательные усилия враг сосредотачивал в районах Серебряного, Петропавловки, Константинополя, Курахово и Константинопольского.

Враг атаковал в направлении Курахово: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 17 штурмов наших позиций неподалеку Дачного и Янтарного.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили одну попытку врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Новоданиловка.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции трижды. Получили жесткий отпор и понесли потери в районах островов Забич и Казацкий.

На Курском направлении враг 33 раза штурмовал позиции наших защитников, нанес 336 артиллерийских обстрелов, 17 авиационных ударов, сбросив 25 КАБ.

На Северском и Гуляйпольском направлениях противник активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.