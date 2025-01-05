Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Крім того, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 44 авіаудари, а також здійснив понад 4 тисячі обстрілів, з них 136 – із реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на фронті станом на 5 січня

На Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ, до того ж противник активно залучав бомбардувальну авіацію.

ЗСУ відбили атаку біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Загризового та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Першотравневого, Надії, Новосергіївки, Макіївки, Новоєгорівки, Ямполівки, Тернів, Григорівки та Серебрянського лісу.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили дев’ять атак противника в районах Часового Яру, Білої Гори, Кліщіївки та Ступочок.

Що відбувається поблизу Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки.

Яка ситуація біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 наступальних дій агресора у бік Мирного, Тимофіївки, Баранівки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Покровська, Піщаного, Шевченка, Новоолександрівки, Солоного, Новооленівки, Котлиного та Нововасилівки.

Як змінився фронт біля Баранівки: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 ворожих штурмів. Ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктах. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах Срібного, Петропавлівки, Костянтинополя, Курахового та Костянтинопольського.

Ворог атакував в напрямку Курахового: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 17 штурмів наших позицій неподалік Дачного та Янтарного.

На Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили одну спробу ворога просунутися вперед в районі населеного пункту Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції тричі. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат в районах островів Забич та Козацький.

На Курському напрямку ворог 33 рази штурмував позиції наших захисників, завдав 336 артилерійських обстрілів, 17 авіаційних ударів, скинувши 25 КАБ.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках противник активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.