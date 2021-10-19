Заморозила в холодильнику: на Рівненщині жінка вбила новонароджену дитину

Райсуд у Дубровицях засудив 35–річну жінку в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини. Вона загорнула немовля у рушник із пакетом та поклала його до морозильної камери.

Мати народила дитину вдома. Після того, як самостійно перерізала пуповину, то вчинила вбивство.

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Жінка спочатку брехала, а потім визнала провину

За словами жінки, дівчинка народилася передчасно та мертвою. Проте експертиза підтвердила, що немовля народилось живим. Смерть же настала через переохолодження організму.

Поліцейські встановили, що жінка народила дитину орієнтовно на 37 тижні вагітності.

Під час судового розгляду обвинувачена повністю визнала свою провину. Суд призначив жінці покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Також Феміда на підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільнила жінку від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

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