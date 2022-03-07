Запевнив, що не зрадить користувачів Telegram: Дуров висловився про напад Росії на Україну

Засновник Telegram Павло Дуров запевнив, що соцмережа не стане менш безпечною для українців, оскільки його кар’єра в Росії звершилась вже давно.

Ба більше, він нагадав, що його мама – родом із Києва. Тому війна Росії проти України – це "трагічний конфлікт, який є особистим і для нього, і для Telegram", зазначив Дуров.

До слова Дуров передумав відключати телеграм-канали, але закликає не довіряти всій інформації

Деякі люди сумнівалися, чи не є Telegram менш безпечним для українців, бо колись програміст жив у Росії. Однак він зазначив, що ФСБ вже раніше хотіла, щоб він надав приватні дані українських користувачів, які протестували проти проросійського президента.

Це сталося у 2013 році, коли Дуров був гендиректором найбільшої соціальної мережі у Росії та Україні ВКонтакте.

Однак він відмовився виконувати ці вимоги, бо "це означало б зрадити українських користувачів".

Вже після цього його звільнили з компанії, яку він заснував, і був змушений виїхати з Росії.

Я втратив свою компанію і свій будинок, але я зробив би це знову – без вагань,

– запевнив Дуров.

І додав: "З того часу минуло багато років. Багато змінилося: я більше не живу в Росії, у мене більше немає там ні компаній, ні співробітників. Але одне залишається незмінним: я відстоюю інтереси наших користувачів, попри все. Їхнє право на приватне життя священне. Зараз – більше, ніж будь-коли", – додав він.

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Читати допис Дурова українською:

Якщо ви стежите за моїми постами, то знаєте, що по маминій лінії я веду свій родовід з Києва. Її дівоче прізвище Іваненко – українське, і досі маємо багато родичів, які живуть в Україні. Тому цей трагічний конфлікт має особисте значення як для мене, так і для Telegram. Деякі люди сумнівалися, чи не є Telegram менш безпечним для українців, бо я колись жив у Росії. Дозвольте мені розповісти цим людям, як закінчилася моя кар'єра у Росії.

Дев'ять років тому я був генеральним директором ВКонтакте, найбільшої соціальної мережі у Росії та Україні. 2013 року ФСБ зажадала від мене надати їм приватні дані українських користувачів ВКонтакте, які протестували проти проросійського президента. Я відмовився виконувати ці вимоги, бо це означало б зрадити українських користувачів. Після цього мене звільнили з компанії, яку я заснував, і був змушений виїхати з Росії.

Я втратив свою компанію і свій будинок, але я зробив би це знову — без вагань...