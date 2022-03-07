Заверил, что не предаст пользователей Telegram: Дуров высказался о нападении России на Украину

Основатель Telegram Павел Дуров заверил, что соцсеть не станет менее безопасной для украинцев, поскольку его карьера в России закончилась уже давно.

Более того, он напомнил, что его мама – родом из Киева. Поэтому война России против Украины – это "трагический конфликт, который личный и для него, и для Telegram", отметил Дуров.

К слову Дуров передумал отключать телеграм-каналы, но призывает не доверять всей информации

Некоторые люди сомневались, не является ли Telegram менее безопасным для украинцев, потому что когда-то программист жил в России. Однако он отметил, что ФСБ уже раньше хотела, чтобы предоставил частные данные украинских пользователей, которые протестовали против пророссийского президента.

Это произошло в 2013 году, когда Дуров был гендиректором крупнейшей социальной сети в России и Украине ВКонтакте.

Однако он отказался выполнять эти требования, потому что "это означало бы предать украинских пользователей".

Уже после этого его уволили из компании, которую он основал, и он был вынужден уехать из России.

Я потерял свою компанию и свой дом, но я сделал бы это снова – без колебаний,

– заверил Дуров.

И добавил: "С тех пор прошло много лет. Многое изменилось: я больше не живу в России, у меня больше нет там ни компаний, ни сотрудников. Но одно остается неизменным: я отстаиваю интересы наших пользователей, несмотря ни на что. Их право на частную жизнь священно. Сейчас – больше, чем когда-либо".

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Читать сообщение Дурова на украинском:

Если вы следите за моими постами, то знаете, что по маминой линии я веду свою родословную из Киева. Ее девичья фамилия Иваненко – украинская, до сих пор имеем много родственников, которые живут в Украине. Потому этот трагический конфликт имеет личное значение как для меня, так и для Telegram. Некоторые люди сомневались, не является ли Telegram менее безопасным для украинцев, потому что я когда-то жил в России. Позвольте мне рассказать этим людям, как закончилась моя карьера в России.

Девять лет назад я был генеральным директором ВКонтакте, крупнейшей социальной сети России и Украины. В 2013 году ФСБ потребовала от меня предоставить им частные данные украинских пользователей ВКонтакте, которые протестовали против пророссийского президента. Я отказался выполнять эти требования, потому что это означало бы предать украинских пользователей. После этого меня уволили из компании, которую я основал, и был вынужден уехать из России.

Я потерял свою компанию и свой дом, но я сделал бы это снова без колебаний… С тех пор прошло много лет. Многое изменилось: я больше не живу в России, у меня больше нет там ни компаний, ни сотрудников. Но одно остается неизменным: я отстаиваю интересы наших пользователей, несмотря ни на что. Их право на частную жизнь священно. Сейчас больше, чем когда-либо.