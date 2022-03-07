Более того, он напомнил, что его мама – родом из Киева. Поэтому война России против Украины – это "трагический конфликт, который личный и для него, и для Telegram", отметил Дуров.
К слову Дуров передумал отключать телеграм-каналы, но призывает не доверять всей информации
Некоторые люди сомневались, не является ли Telegram менее безопасным для украинцев, потому что когда-то программист жил в России. Однако он отметил, что ФСБ уже раньше хотела, чтобы предоставил частные данные украинских пользователей, которые протестовали против пророссийского президента.
Однако он отказался выполнять эти требования, потому что "это означало бы предать украинских пользователей".
Уже после этого его уволили из компании, которую он основал, и он был вынужден уехать из России.
Я потерял свою компанию и свой дом, но я сделал бы это снова – без колебаний,
– заверил Дуров.
И добавил: "С тех пор прошло много лет. Многое изменилось: я больше не живу в России, у меня больше нет там ни компаний, ни сотрудников. Но одно остается неизменным: я отстаиваю интересы наших пользователей, несмотря ни на что. Их право на частную жизнь священно. Сейчас – больше, чем когда-либо".
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Читать сообщение Дурова на украинском:
Если вы следите за моими постами, то знаете, что по маминой линии я веду свою родословную из Киева. Ее девичья фамилия Иваненко – украинская, до сих пор имеем много родственников, которые живут в Украине. Потому этот трагический конфликт имеет личное значение как для меня, так и для Telegram. Некоторые люди сомневались, не является ли Telegram менее безопасным для украинцев, потому что я когда-то жил в России. Позвольте мне рассказать этим людям, как закончилась моя карьера в России.
Девять лет назад я был генеральным директором ВКонтакте, крупнейшей социальной сети России и Украины. В 2013 году ФСБ потребовала от меня предоставить им частные данные украинских пользователей ВКонтакте, которые протестовали против пророссийского президента. Я отказался выполнять эти требования, потому что это означало бы предать украинских пользователей. После этого меня уволили из компании, которую я основал, и был вынужден уехать из России.
Я потерял свою компанию и свой дом, но я сделал бы это снова без колебаний… С тех пор прошло много лет. Многое изменилось: я больше не живу в России, у меня больше нет там ни компаний, ни сотрудников. Но одно остается неизменным: я отстаиваю интересы наших пользователей, несмотря ни на что. Их право на частную жизнь священно. Сейчас больше, чем когда-либо.