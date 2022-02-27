Після підступного воєнного нападу Росії на Україну багато телеграм-каналів стали платформою для поширення фейків та дезінформації. У соціальної мережі немає можливості перевіряти правдивість повідомлень, тому її засновник Павло Дуров розглядав можливість блокування телеграм-каналів.

Читайте також Верховна Рада просить українців поширити в соцмережах публікацію про знищення "Мрії"

Телеграм не бокуватиме канали

За словами Дурова, він передумав блокувати телеграм-канали. Він запевняє, що деякі користувачі звернулися до нього з відповідним проханням, адже для них це єдине джерело інформації.

Разом з тим засновник соціальної мережі закликає не вірити усьому, що в ній поширюють.

Проте ще раз прошу перевіряти ще раз і не приймати на віру дані, які публікуються в Telegram-каналах у цей непростий період,

– написав він.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.