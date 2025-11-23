Тривога була майже 13 годин: на Запоріжжі частково немає світла через російські атаки

Росіяни увечері 23 листопада знову атакували Запорізьку область. Тепер, після ворожого удару, в регіоні частково немає світла.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Івана Федорова.

Дивіться також Росіяни зруйнували одну з останніх електростанцій Чернігівської області, – The Guardian

Де немає світла на Запоріжжі?

Очільник ОВА Іван Федоров поінформував, що понад 800 абонентів Запорізького району залишилися без електропостачання внаслідок ворожого удару.

Він наголосив, що енергетики почнуть ремонтні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.

В Запоріжжяобленерго поки не коментували ситуацію.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

Що відомо про удар по Запоріжжю увечері 23 листопада?

Слід сказати, що тривога в області тривала майже 13 годин – з 09:03 по 21:56. Так було у Запорізькому, Василівському, Мелітопольському, Пологівському, Бердянському районах. У низці районах сирени лунали кілька разів уночі та рано-вранці – з четвертої по сьому ранку. Тобто простіше порахувати, скільки годин не було тривоги.

На жаль, о 23:23 область укотре стала червоною через загрозу ударних дронів.

Конкретно увечері, о 20:40, була активність ворожої тактичної авіації, яка може пускати КАБи. Через це оголосили про загрозу для Запорізької області. О 21:31 Повітряні сили писали про БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Запоріжжя.

Вибухи чутно в деяких районах Запоріжжя. Обстріл РСЗВ по району,

– писали місцеві ЗМІ.

Росія тероризує область, намагаючись зробити там життя нестерпним. Тим часом фронт усе ближче.

Новини про обстріли та результати ворожих атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу. Наші редактори працюють для вас цілодобово.

Вечірній терор у Харкові