Померла 9-місячна дитина: Запорізьким лікарям оголосили підозру

У Запоріжжі 2 лікарів підозрюють у професійній недбалості, яка призвела до смерті 9-місячної дитини. Вважають, що вони неправильно та невчасно поставили діагноз. Як наслідок, хлопчик помер.

Поліція розслідувала цю справу кілька років. Підозру медпрацівникам оголосили 7 квітня й тепер на них чекає суд.

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Детальніше про смерть дитини

Трагедія трапилася у квітні 2018 року. Як з'ясувало слідство, швидка направила дитину в одну з лікарень міста. Там її одразу почали лікувати.

Однак діагноз виявився неправильним і невчасним. Через це дитина померла за добу після госпіталізації.

Яке покарання можливе

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Якщо вину лікарів доведуть, їм загрожує 5 років позбавлення волі чи права займати певні посади.