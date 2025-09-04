На Запоріжжі працює ППО

У четвер, 4 вересня, в Запорізькій області пролунали вибухи. В цей час в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Що відомо про вибухи на Запоріжжі?

Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 12:20. Вже згодом загроза поширилася й на обласний центр.

Вже о 13:13 в Запорізькій ОВА повідомили про роботу сил ППО.

Працює наша ППО! До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що раніше Повітряні сили ЗСУ писали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

