На Запоріжжі працює ППО
У четвер, 4 вересня, в Запорізькій області пролунали вибухи. В цей час в регіоні була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Що відомо про вибухи на Запоріжжі?
Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 12:20. Вже згодом загроза поширилася й на обласний центр.
Вже о 13:13 в Запорізькій ОВА повідомили про роботу сил ППО.
Працює наша ППО! До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що раніше Повітряні сили ЗСУ писали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
