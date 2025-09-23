Росіяни не припиняють терор України. Пізно ввечері 23 вересня жителі Запоріжжя чули вибухи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Івана Федорова, очільника ОВА.

Що відомо про вибухи в Запорізькій області?

Пізно ввечері, о 22:14, глава ОВА повідомляв про загрозу крилатих ракет по Запорізькій області.

Через декілька хвилин він повідомив про роботу сил ППО.

Звуки вибухів, які чули жителі Запоріжжя – робота нашої ППО в області,

– ідеться в повідомленні.

Через декілька хвилин Федоров знову інформував про загрозу крилатих ворожих ракет для регіону. Після цього в області знову лунали вибухи.

Водночас для регіону зберігається небезпека атаки дронами. Станом на о пів на 11 годину вечора глава ОВА повідомляв про ударні дрони в напрямку міста зі сходу.

