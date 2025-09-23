У Запорізькій області пролунали вибухи
Росіяни не припиняють терор України. Пізно ввечері 23 вересня жителі Запоріжжя чули вибухи.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Івана Федорова, очільника ОВА.
Що відомо про вибухи в Запорізькій області?
Пізно ввечері, о 22:14, глава ОВА повідомляв про загрозу крилатих ракет по Запорізькій області.
Через декілька хвилин він повідомив про роботу сил ППО.
Звуки вибухів, які чули жителі Запоріжжя – робота нашої ППО в області,
– ідеться в повідомленні.
Через декілька хвилин Федоров знову інформував про загрозу крилатих ворожих ракет для регіону. Після цього в області знову лунали вибухи.
Водночас для регіону зберігається небезпека атаки дронами. Станом на о пів на 11 годину вечора глава ОВА повідомляв про ударні дрони в напрямку міста зі сходу.
Ворог атакує Харків: основне
О 10 годині вечора в Харкові було чутно вибух. Згодом в місті пролунала ще серія вибухів. Харків опинився під масованою атакою "Шахедів".
Через удари по Харкову у деяких районах міста є проблеми з постачанням електроенергії.
В одному з районів спалахнула пожежа. На місце удару прямують підрозділи ДСНС.