На Запоріжжі школярка народила дитину від ґвалтівника: його засудили

Бердянський суд виніс вирок підлітку, який зґвалтував 12-річну дівчинку. Інцидент трапився ще у серпні 2019 року. Потерпіла народила від ґвалтівника дитину.

Ґвалтівник – друг брата потерпілої

За даними суду, дівчина народила у березні 2020 року. Неповнолітнім батьком виявився друг її брата.

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На засіданні суду підліток визнав свою провину і підтвердив, що влітку 2019 року вступав у статевий зв'язок з дівчинкою. Він заявив, що все нібито відбувалося за згодою.

Однак у школярки інша версія: на прохання хлопця вона кілька разів вступала з ним у статевий зв'язок в приміщенні нежитлового будинку. За словами дівчинки, ґвалтівник їй погрожував, щоб та не розповіла мамі або подругам.

Як покарали підлітка

Адвокат дівчинки вимагав, аби хлопець відшкодував постраждалій моральну шкоду на суму 500 тисяч гривень. Сторона захисту наголошувала, що підліток позбавив школярку дитинства, змусив змінити її спосіб життя та звернутися до психіатра для подолання стресового розладу психіки.

Суд вирішив:

засудити ґвалтівника до 2 роки випробувального терміну;

зобов'язати його сім'ю виплатити потерпілій 300 тисяч гривень, бо грошей, аби задовольнити позов повністю, в них немає.

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