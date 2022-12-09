Зона безпеки навколо ЗАЕС запрацює невдовзі: МАГАТЕ прозвітувала про роботу в Україні

Представники Міжнародного агентства з питань атомної енергетики відвідали цього тижня Хмельницьку та Рівненську АЕС. Також фахівці оцінили ситуацію на Запорізькій енергетичній станції в Енергодарі.

Не така давно голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявляв, що щодо ЗАЕС є прогрес у досягнення угоди з росіянами. Попри це, ситуація на станції залишається нестабільною.

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Звіт МАГАТЕ стосовно Запорізької АЕС

Зауважмо, що міжнародні енергетики перебувають в Енергодарі від початку вересня. Там досі небезпечно, оскільки є загроза ядерної аварії, якій намагаються запобігти спеціалісти. Зокрема, в агентстві постійно наполягають на створенні зони ядерної безпеки навколо станції.

Ми досягаємо прогресу в наших консультаціях з Україною та Росією, і я сподіваюся, що зона буде узгоджена та реалізована найближчим часом. Це терміново необхідно,

– сказав генеральний директор Гроссі.

Також у звіті йдеться про те, що на Запорізьку АЕС прибула четверта команда МАГАТЕ та змінила попередню. Водночас станція продовжує отримувати електроенергію через єдину зовнішню лінію електропередач, що має напругу 750 кВ, і через одну резервну лінію, що має напругу 330 кВ від сусідньої теплоелектростанції.

Обстеження Хмельницької та Рівненької АЕС

Змін у статусі реакторних блоків 1 – 6 немає. Зазначмо, що робота блоків 5 і 6 поки частково призупинена.

Експерти МАГАТЕ визнали, що на Хмельницькій та Рівненській станціях працюють справжні професіонали. Українські фахівці добре виконують свою роботу, попри складну ситуацію в Україні. Окрім того, там констатували, що важливо регулярно інспектувати роботу усіх станцій.

Дуже важливо, щоб ми не забували про інші українські АЕС. Можливо, ці станції не безпосередньо на лінії фронту, як ЗАЕС, але вони розташовані у країні, у якій йде війна. Потенційні ризики для ядерної безпеки дуже очевидні,

– написали в МАГАТЕ

Там запевнили, що продовжать надавати конкретну допомогу Хмельницькій та Рівненській АЕС, яка необхідна для їхнього захисту.

Зверніть увагу! О

бстріли 19 – 20 листопада спричинили пошкодження станцій, однак ремонтні роботи вже завершено. Хоча спеціалісти підмітили, що на лінії РУ 330 кВ ТЕЦ все ще тривають ремонтні роботи.

Нагадаємо, нещодавно дві експертні місії МАГАТЕ відбулися також на Південноукраїнську атомну електростанцію та на Чорнобильську АЕС.