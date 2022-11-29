Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Зазначимо, що сьогодні, 29 листопада в Бухаресті на зустрічі дипломатів НАТО Гроссі зустрівся з очільником МЗС Дмитром Кулебою.

Увага МАГАТЕ зайняло принципову позицію, – Подоляк відповів, чи підуть росіяни із Запорізької АЕС

Ми продовжуємо працювати над терміновим створенням зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС. Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури,

– зазначив Гроссі.

МАГАТЕ від початку війни стежить за ситуацією на АЕС

Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла, води, тепла та зв'язку.

У МАГАТЕ заявили, що ситуація з атомними електростанціями в Україні стає дедалі тривожнішою

Також зазначимо, що наприкінці жовтня очільник МЗС Україні Дмитро Кулеба звертався до МАГАТЕ з проханням відправити експертів на мирні об'єкти в Україні, які Москва брехливо описала як місця розробки "брудної бомби".

Фахівці перевірили українські об'єкти та офіційно повідомили про відсутність загрози з української сторони.

Натомість рада керуючих МАГАТЕ ухвалила уже третю резолюцію щодо того, що Росія повинна припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.

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