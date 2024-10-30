Шольц чітко висловився щодо вступу України в НАТО, але є цікава деталь

План перемоги передбачає запрошення України в НАТО. Для того, щоб отримати його не потрібна згода усіх країн, головне переконати Сполучені Штати та Німеччину.

За даними німецької газети, після зустрічі у Берліні Джозефа Байдена, Еммануеля Макрона, Олафа Шольца й Кіра Стармера, позиція президент США суттєво пом'якшала, Париж й Лондон теж "за", але канцлер Німеччини категорично проти вступу України до Альянсу. Політолог Олег Саакян сказав 24 Каналу, що може змінити позицію Шольца.

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Чому Україні важливе запрошення в НАТО

Олаф Шольц чітко формулював свою думку. Він проти вступу України в НАТО, але не сказав, що проти запрошення. До речі, президент Володимир Зеленський нещодавно наголосив на цьому під час одного зі своїх виступів.

Важливо! Перший пункт у Плані перемоги полягає у запрошенні України в НАТО, а не у негайному членстві.

Зараз йдеться лише про запрошення до НАТО, адже вступ, ймовірно, не має політичного консенсусу – ніхто в Альянсі не випише собі квиток на війну з Росією, зазначив Саакян. Однак для України вкрай важливе навіть саме запрошення. Воно несе два ключові меседжі:

це означало б, що вступ України в НАТО навіть не буде обговорюватися з Росією. Країна-агресор не має жодного права вето ні де-факто, ні де-юре на обмеження суверенітету України;

територіальна цілісність. Запрошення країни в НАТО відбувається у міжнародно визнаних кордонах. Відповідно це знімає можливість торгів щодо територій у юридичному плані.

Уся надія на США

На думку політолога, Олаф Шольц змінить позицію щодо України в НАТО тільки після схвального рішення США. Тож зараз Україні важливо отримати запрошення в НАТО від Сполучених Штатів, аби вивести з тіні усіх ти, хто також виступає проти вступу нашої країни до Альянсу, але ховається за рішенням Білого дому.

У випадку, якщо США скажуть: "Так", то тоді з'явиться Німеччина, Іспанія, Бельгія та інші країни, які зараз відсиджуються і не говорять свою позицію.

Я впевнений, що частина з них одразу погодиться. Друга частина – це країни, які спробують поторгуватися. Вони виставлять свою ціну за те, щоб Україна отримала від них згоду на запрошення в НАТО. Можливо, залишиться 2 – 3 країни, які будуть категорично проти, й тут вже питання до самого НАТО, щоб знайти інструменти для подолання норову цих країн,

– мовив Саакян.

Країни, які виступають "за" запрошення України до НАТО, точно мають свої аргументи й можливості для діалогу з країнами, які проти, але шлях до цього відкривають виключно Сполучені Штати.