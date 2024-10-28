Київ лише просить у союзників вдосталь фінансування та надання військової допомоги. Про це український посадовець заявив в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera.

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Єрмак спростував інформацію про прохання Києва ввести війська НАТО

Я хочу сказати Італії та іншим союзникам, що ми відповідальна, надійна країна. Це російська пропаганда звинувачує нас у тому, що ми втягнули світ у війну. Насправді ми ніколи не просили НАТО брати участь у цьому конфлікті,

– заявив керівник Офісу президента.

За його словами, Україна веде боротьбу проти агресора самостійно, однак за допомогою партнерів та союзників. Він наголосив, що наша держава завжди просила лише фінансування та зброю для можливості ведення війни проти Росії та стримування ворога.

Єрмак також зазначив, що за три роки Україна довела те, що надання допомоги є абсолютно ефективною підтримкою.

"Завдяки жертовності героїчних українських воїнів також вдалося захистити Європу та міжнародний порядок. І настав час, щоб ви більше не вагалися, швидко видали нам зброю та амуніцію в належній кількості", – додав чиновник.

Крім того, Андрій Єрмак спростував твердження про те, що НАТО нібито не готове прийняти Україну у свій Альянс. Він зазначив, що про це свідчить кількість держав-членів блоку, з якими наша держава підписала угоди про гарантії безпеки.