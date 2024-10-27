Про це глава Офісу Президента сказав в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

До теми Після трьох років важко битись, тому ми працюємо на переговори, – Єрмак

Що сказав Єрмак про вступ України в НАТО

Глава ОП наголосив, що Україна вже підписала кілька десятків двосторонніх безпекових угод з державами-членами НАТО, де кожна країна підтримує наш вступ в Альянс в найближчі роки.

У нашому плані написано, що перед початком переговорів ми просимо запрошення бути членом НАТО. Ми зможемо бути частиною Альянсу наприкінці війни,

– зауважив Єрмак.

На питання про можливу пропозицію компромісу й альтернативних гарантій безпеки після виборів у США керівник Офісу Президента зазначив, що подібна ситуація відбулася з Будапештським меморандумом у 1994 році, коли наша ядерна зброя дісталася Москві.

Тоді, як підкреслив Єрмак, "всі нам гарантували безпеку, від самих росіян до європейців, аж до китайців і американців".

"Ці гарантії виявилися марними. Ми засвоїли урок з історії: Зеленський чітко говорить, що єдина конкретна гарантія – це членство в НАТО", – наголосив він.

Водночас на запитання, чи розглядає українське керівництво можливість попросити про відправлення військ НАТО до країни, Єрмак підкреслив, що Україна є "відповідальною і надійною країною", спростовуючи твердження російської пропаганди про те, що наша держава прагне до ескалації конфлікту.

Ми ніколи не просили НАТО брати участь у цьому конфлікті. Ми боремося самі, хоча і маємо підтримку наших партнерів,

– пояснив глава ОП.

Він також повторив постійне прохання України про надання зброї та фінансової допомоги, підкресливши, що підтримка, отримана протягом майже трьох років, виявилася ефективною. Він закликав міжнародних союзників прискорити надання необхідних військових постачання, заявивши, що "тільки сильна і гарантована у військовому сенсі Україна буде готова до серйозних переговорів з Росією.