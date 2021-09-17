Запуск "Північного потоку-2": євродепутати звинуватили "Газпром" у тиску на Європу
Джерело:Radio Poland
Понад 40 європарламентарів вимагають ініціюють негайне розслідування діяльності "Газпрому". Компанію звинувачують у ринкових маніпуляціях та шантажі.
Лист ініціював депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс. Він представляє християнських демократів від Литви.
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Загалом документ підписали понад 40 світових політиків.
Серед них – 14 представників Польщі: Анна Фотиґа, Анна Залєвська, Беата Кемпа, Ельжбета Рафальська, Ельжбета Крук, а також Анджей Галіцький, Єжи Бузек, Адам Бєлан, Патрик Які, Збіґнєв Кузьмук, Вітольд Ващиковський, Яцек Саріюш-Вольський, Роберт Бєдронь та Марек Белька.
Лист надіслали:
- Маргрете Вестагер – віцепрезидентці Єврокомісії;
- Кадрі Сімсону – уповноваженому з питань енергетики.
"Газпром" може маніпулювати ринком
Європарламентарі закликали негайно розпочати розслідування. Мовиться про навмисні маніпуляції "Газпрому" на ринку, а також – порушення правил конкуренції ЄС.
Зокрема, депутати навели такі приклади: обмеження постачання російського газу до Європи та підвищення цін на нього. Як наслідок – зростання рахунків за енергію для європейських споживачів.
Це викликає підозри, що "Газпром" навмисно намагається чинити тиск на Європу, щоб вона погодилася запустити "Північний потік-2", незважаючи на її невідповідність нормам ЄС,
– наголосили у листі.
Скандальний "Північний потік-2": останні новини
- У "Газпромі" 10 вересня повідомили про завершення будівництва "Північного потоку-2". Спершу у Кремлі хвалилися, що запустять газопровід вже упродовж "найближчих" днів.
- Однак згодом радниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль повідомила: Росії це не вдасться. Спершу "Північний потік-2" мають сертифікувати. У Федеральному міністерстві економіки й технології Німеччини 13 вересня заявили про завершення заявки на сертифікацію.
- Розглядати заявку та готувати звіт можуть до 8 січня 2022 року. Тоді висновок передадуть Єврокомісії.
- Очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів, що під час зустрічі у Вашингтоні президенти Володимир Зеленський та Джо Байден обговорювали гарантії енергетичної безпеки для української сторони. Вітренко запевнив, що "ми також певні, що перемога в цій війні буде на нашому боці".