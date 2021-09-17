Запуск "Північного потоку-2": євродепутати звинуватили "Газпром" у тиску на Європу

Понад 40 європарламентарів вимагають ініціюють негайне розслідування діяльності "Газпрому". Компанію звинувачують у ринкових маніпуляціях та шантажі.

Лист ініціював депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс. Він представляє християнських демократів від Литви.

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Загалом документ підписали понад 40 світових політиків.

Серед них – 14 представників Польщі: Анна Фотиґа, Анна Залєвська, Беата Кемпа, Ельжбета Рафальська, Ельжбета Крук, а також Анджей Галіцький, Єжи Бузек, Адам Бєлан, Патрик Які, Збіґнєв Кузьмук, Вітольд Ващиковський, Яцек Саріюш-Вольський, Роберт Бєдронь та Марек Белька.

Лист надіслали:

Маргрете Вестагер – віцепрезидентці Єврокомісії;

Кадрі Сімсону – уповноваженому з питань енергетики.

"Газпром" може маніпулювати ринком

Європарламентарі закликали негайно розпочати розслідування. Мовиться про навмисні маніпуляції "Газпрому" на ринку, а також – порушення правил конкуренції ЄС.

Зокрема, депутати навели такі приклади: обмеження постачання російського газу до Європи та підвищення цін на нього. Як наслідок – зростання рахунків за енергію для європейських споживачів.

Це викликає підозри, що "Газпром" навмисно намагається чинити тиск на Європу, щоб вона погодилася запустити "Північний потік-2", незважаючи на її невідповідність нормам ЄС,

– наголосили у листі.

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