Запуск "Северного потока-2": евродепутаты обвинили "Газпром" в давлении на Европу
Источник:Radio Poland
Более 40 европарламентариев требуют инициировать немедленное расследование деятельности "Газпрома". Компанию обвиняют в рыночных манипуляциях и шантаже.
Письмо инициировал депутат Европарламента Андрюс Кубилюс. Он представляет христианских демократов от Литвы.
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В целом документ подписали более 40 мировых политиков.
Среди них – 14 представителей Польши: Анна Фотига, Анна Залевска, Беата Кемпа, Эльжбета Рафальска, Эльжбета Крук, а также Анджей Галицкий, Ежи Бузек, Адам Белан, Патрик Яки, Збигнев Кузьмук, Витольд Ващиковский, Яцек Сариюш-Вольский, Роберт Бедронь и Марек Белька.
Письмо прислали:
- Маргрете Вестагер – вице-президенту Еврокомиссии;
- Кадри Симсону – уполномоченному по вопросам энергетики.
"Газпром" может манипулировать рынком
Европарламентарии призвали немедленно начать расследование. Говорится об умышленных манипуляции "Газпрома" на рынке, а также – нарушении правил конкуренции ЕС.
В частности, депутаты привели такие примеры: ограничение поставок российского газа в Европу и повышение цен на него. Как следствие – рост счетов за энергию для европейских потребителей.
Это вызывает подозрения, что "Газпром" намеренно пытается оказать давление на Европу, чтобы она согласилась запустить "Северный поток-2", несмотря на ее несоответствие нормам ЕС,
– отметили в письме.
Скандальный "Северный поток-2": последние новости
- В "Газпроме" 10 сентября сообщили о завершении строительства "Северного потока-2". Сначала в Кремле хвастались, что запустят газопровод уже на протяжении "ближайших" дней.
- Однако впоследствии советник председателя правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль сообщила: России это не удастся. Сначала "Северный поток-2" должны сертифицировать. В Федеральном министерстве экономики и технологии Германии 13 сентября заявили о завершении заявки на сертификацию.
- Рассматривать заявку и готовить отчет могут до 8 января 2022 года. Тогда вывод передадут Еврокомиссии.
- Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что во время встречи в Вашингтоне президенты Владимир Зеленский и Джо Байден обсуждали гарантии энергетической безопасности для украинской стороны. Витренко заверил, что "мы также уверены, что победа в этой войне будет на нашей стороне".