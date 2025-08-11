Володимир Зеленський поговорив із принцом Саудівської Аравії. Розмова стосувалася завершення війни та спільних проєктів обох країн.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Зеленського.

Про що Зеленський говорив із принцом Саудівської Аравії?

За словами президента, він і спадкоємний принц Королівства Саудівська Аравія Мухаммад бін Салман Аль Сауд однаково бачать небезпеку в будь-яких рішеннях, ухвалених без України та Європи.

Поінформував про контакти з партнерами, нашу дипломатичну роботу для закінчення війни. Фактично цілодобово триває комунікація з лідерами, ми на постійному зв'язку. Зараз настав момент, коли є реальний шанс досягти миру. Але мир повинен бути чесним і стійким, а безпека – гарантованою. Це важливо не лише для України – для кожної європейської країни,

– написав Зеленський.

Гарант подякував Мухаммаду бін Салману за абсолютно чітку підтримку цієї позиції та за готовність докласти зусиль заради миру.

Сторони домовилися, що їхні команди координуватимуть усі необхідні зусилля.

"Також говорили про спільні проєкти, які дадуть сили обом нашим державам. Наші команди працюватимуть над усіма деталями", – додав Зеленський.