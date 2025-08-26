Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили до 5 листопада. Призову підлягають чоловіки від 25 до 60 років, яких визнали придатними до військової служби.

У Міністерстві оборони України розповіли про мінімальний розмір грошового забезпечення у ЗСУ, а також можливі додаткові винагороди. Деталі читайте в матеріалі 24 Каналу.

Яку зарплатню отримує мобілізований?

Мінімальний розмір грошового забезпечення у ЗСУ наразі становить 20 100 гривень. Його розмір залежить від посади, військового звання, а також тривалості, інтенсивності та умов військової служби.

За участь у бойових діях та виконання спеціальних завдань є додаткові винагороди:

100 000 гривень – за участь у бойових діях;

50 000 гривень – за виконання бойових (спеціальних) завдань у складі органу військового управління, штабу угруповання військ (сил) або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ;

30 000 гривень – за виконання спеціальних завдань поза бойовими діями;

70 000 гривень за кожні 30 днів – одноразова винагорода за завдання на лінії зіткнення.

Зверніть увагу! Для розрахунку ймовірного грошового забезпечення можна скористатися онлайн-калькулятором за посиланням.

Які ще можливі виплати військовослужбовцям?

Заохочення за успіхи на полі бою, які дають за знищену чи захоплену ворожу техніку. До прикладу, за бойовий літак – 121 800 гривень, за РСЗВ – 60 900 гривень, танк – 48 720 гривень, БМП – 42 630 гривень тощо.

Одноразова допомога при укладанні першого контракту та при звільненні (розмір залежить від підстав звільнення, посади й тривалості служби).

Щорічна допомога на оздоровлення – у розмірі грошового забезпечення.

Допомога для розв’язання соціально-побутових питань в розмірі грошового забезпечення (перелік причин визначає міністр оборони).

Винагорода інструкторам навчальних центрів – від 15 000 до 30 000 гривень тощо.

Нагадаємо, зарплати українських військових планують підняти до стандартів армій НАТО. Навіть рядові в тилових підрозділах можуть отримувати до 50 000 гривень на місяць.