Закриті засідання Верховної Ради: які інструменти контролю є в українців

З початку повномасштабного вторгнення засідання Верховної Ради відбуваються у закритому режимі. Це створює певні проблеми щодо контролю дій народних депутатів з боку суспільства. Однак є варіанти, як дістати інформацію.

Про це 24 Каналу розповів аналітик Громадського руху "Чесно" Олександр Саліженко. За його словами, з переходом засідань Верховної Ради у закритий режим громадському середовищу та журналістам дійсно стало важче реагувати на дії народних депутатів.

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Адже немає інформації, коли відбуватимуться засідання, який порядок денний тощо. Також усі дізнаються постфактум, що ухвалили і хто як проголосував.

Які є інструменти контролю за депутатами

Як зазначив Саліженко, з початком повномасштабної війни дуже допомогли народні депутати, які були активними у соцмережах. Вони оперативно ділилися інформацією щодо проголосованих законопроєктів, кількості голосів тощо.

Офіційних порядків денних досі немає. Результати голосувань не зовсім просто знайти. Тому тут позитивна і дуже важлива роль таких нардепів. Можна дізнатися про можливі ризики. Якщо нардепи сигналізують – є реакція суспільства. Мені здається, що так і має бути. Народні обранці сигналізують, є реакція суспільства, а влада дослухається до того, чи народ підтримує щось чи ні,

– зауважив Саліженко.

Упродовж останнього року одним із популярних механізмів комунікації громадян та влади стали петиції на сайті президента. За даними "Чесно", зросла кількість зареєстрованих та розглянутих петицій.

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Також під час воєнного стану немає змоги проводити масові зібрання та значно складніше зустрічатися із народними депутатами. На сайті Верховної Ради прибрали контактну інформацію про нардепів та їх приймальні.

Якщо громадяни хочуть звернутися до нардепа, то, як правило, шукають їх у фейсбуці, твітері чи інстаграмі і пишуть в приват. Роблять частіше так, ніж звертаються через офіційні механізми,

– розповів Саліженко.

Рада може обмежити поширення інформації про засідання