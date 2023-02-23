Деталі повідомив нардеп Ярослав Железняк. Він сказав, що парламентарі 23 лютого проголосували у першому читанні за законопроєкт 9005 щодо заборони поширення інформації про пленарне засідання.
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Офіційна назва законопроєкту – "Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони поширення інформації про пленарне засідання Верховної Ради України під час дії воєнного стану". Його зареєстрували 9 лютого за ініціативи понад сотні нардепів, серед яких і спікер Ради Руслан Стефанчук.
Законодавчою ініціативою пропонують затвердити, що під час дії воєнного стану в Україні народному депутату забороняється поширювати в будь-який спосіб інформацію про:
- час,
- місце,
- перебіг і результати проведення (продовження) пленарного засідання раніше ніж через одну годину після закриття цього пленарного засідання або оголошення перерви.
У разі порушення Рада без обговорення може позбавити народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях або триваючому пленарному засіданні на строк до п'яти днів таких засідань.
Сам нардеп висловив своє невдоволення цим законопроєктом. Натякнувши, що він немає жодного сенсу.
Так і ніхто не пояснив мені, а в чому зміст ініціативи, але на всяк випадок ухвалили. Шалена нестримна реформа. Важкі рішення для важких часів,
– саркастично зазначив Железняк.
Додамо, що 7 лютого в Україні продовжили строки дії воєнного стану та загальної мобілізації. У Верховній Раді схвалили відповідне рішення. Воєнний стан – це спеціальний правовий режим, який вводять у країні чи окремих її регіонах під час загрози збройної агресії чи нападу. Мобілізація та воєнний стан можуть бути припинені достроково.
Це вже шосте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.