Закрытые заседания Верховной Рады: какие инструменты контроля есть в украинцев

С начала полномасштабного вторжения заседания Верховной Рады проходят в закрытом режиме. Это создает определенные проблемы контроля действий народных депутатов со стороны общества. Однако есть варианты, как получить информацию.

Об этом 24 Каналу рассказал аналитик Общественного движения "Честно" Александр Салиженко. По его словам, с переходом заседаний Верховной Рады в закрытый режим общественной среде и журналистам действительно стало тяжелее реагировать на действия народных депутатов.

К теме Рада сделала шаг к запрету распространять информацию о заседаниях во время войны

Ведь нет информации, когда будут проходить заседания, какая повестка дня и т.д. Также все узнают постфактум, что приняли и кто как проголосовал.

Какие инструменты контроля за депутатами

Как отметил Салиженко, с началом полномасштабной войны очень помогли народные депутаты, которые активные в соцсетях. Они оперативно делились информацией о проголосованных законопроектах, количестве голосов и т.д.

Официальных повесток дня до сих пор нет. Результаты голосований непросто найти. Поэтому тут положительная и очень важная роль таких нардепов. Можно узнать возможные риски. Если нардепы сигнализируют, есть реакция общества. Мне кажется, что так и должно быть. Народные избранники сигнализируют, есть реакция общества, а власть прислушивается к тому, поддерживает ли народ что-то или нет,

– заметил Салиженко.

За последний год одним из популярных механизмов коммуникации граждан и власти стали петиции на сайте президента. По данным "Честно", возросло количество зарегистрированных и рассмотренных петиций.

Интересно – Буданов передал привет Крыму: смотрите видео

Также во время военного положения нет возможности проводить массовые собрания и гораздо сложнее встречаться с народными депутатами. На сайте Верховной Рады убрали контактную информацию о нардепах и их приемных.

Если граждане хотят обратиться к нардепу, то обычно ищут их в фейсбуке, твиттере или инстаграме и пишут в приват. Делают чаще так, чем обращаются через официальные механизмы,

– рассказал Салиженко.

Рада может ограничить распространение информации о заседании