Об этом 24 Каналу рассказал аналитик Общественного движения "Честно" Александр Салиженко. По его словам, с переходом заседаний Верховной Рады в закрытый режим общественной среде и журналистам действительно стало тяжелее реагировать на действия народных депутатов.

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Ведь нет информации, когда будут проходить заседания, какая повестка дня и т.д. Также все узнают постфактум, что приняли и кто как проголосовал.

Какие инструменты контроля за депутатами

Как отметил Салиженко, с началом полномасштабной войны очень помогли народные депутаты, которые активные в соцсетях. Они оперативно делились информацией о проголосованных законопроектах, количестве голосов и т.д.

Официальных повесток дня до сих пор нет. Результаты голосований непросто найти. Поэтому тут положительная и очень важная роль таких нардепов. Можно узнать возможные риски. Если нардепы сигнализируют, есть реакция общества. Мне кажется, что так и должно быть. Народные избранники сигнализируют, есть реакция общества, а власть прислушивается к тому, поддерживает ли народ что-то или нет,

– заметил Салиженко.

За последний год одним из популярных механизмов коммуникации граждан и власти стали петиции на сайте президента. По данным "Честно", возросло количество зарегистрированных и рассмотренных петиций.

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Также во время военного положения нет возможности проводить массовые собрания и гораздо сложнее встречаться с народными депутатами. На сайте Верховной Рады убрали контактную информацию о нардепах и их приемных.

Если граждане хотят обратиться к нардепу, то обычно ищут их в фейсбуке, твиттере или инстаграме и пишут в приват. Делают чаще так, чем обращаются через официальные механизмы,

– рассказал Салиженко.

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