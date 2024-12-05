Чи була це репетиція перед ядерним ударом: Годжес пояснив мотив атаки новою балістичною ракетою

Москва застосовує звичну для себе тактику – намагається залякати усіх і переконати у тому, що може застосувати ядерну зброю.

Про це повідомив екскомандувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес для hromadske, інформує 24 Канал.

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Останній удар Росії новою балістичною ракетою по Україні мав на меті змусити людей хвилюватися, однак навряд чи російський диктатор Путін збирається завдавати ядерних ударів. За словами Годжеса, цим ударом Росія лише намагалась посіяти хвилювання та страх серед людей.

І Росії вдалося цього досягти. Подекуди у Вашингтоні, Берліні, Лондоні та деяких інших столицях люди почали більше хвилюватися,

– сказав аналітик.

У Путіна одна мета – залякати

Однак, він переконаний, що Росія не планує застосовувати ядерну зброю. Відтак, імовірність того, що президент Росії Володимир Путін завдасть ядерного удару, є вкрай малоймовірною. Росія не має стратегічної переваги у застосуванні ядерної зброї.

"Першочерговою метою Кремля, схоже, є нагнітання страху", – ще раз наголосив Ходжес додавши, що сприйняття ядерної загрози має на меті залякати як внутрішню, так і міжнародну аудиторію.

Кремль боїться ударів по Росії

Ба більше, удар новою ракетою є свідченням того, що у Кремлі є побоювання щодо застосування Україною ракет Storm Shadow/SCALP та ATACMS.

"Він назвав цю реакцію Путіна "нервовою" та такою, що демонструє ефективність українських ударів по складах з боєприпасами та інших військових цілях на території Росії. Мовляв, росіянам просто "не подобається" такий хід подій.

І так, на думку Годжеса, теоретично росіяни вони можуть оснастити ці нові ракети ядерними боєголовками, але ні Китай, ні Індія цього не схвалить. Крім того, президент США Джо Байден теж попередив Кремль, що це матиме катастрофічні наслідки.