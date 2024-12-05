Была ли это репетиция перед ядерным ударом: Ходжес объяснил мотив атаки новой баллистической ракетой

Москва применяет привычную для себя тактику – пытается запугать всех и убедить в том, что может применить ядерное оружие.

Об этом сообщил экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес для hromadske, информирует 24 Канал.

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Последний удар России новой баллистической ракетой по Украине имел целью заставить людей волноваться, однако вряд ли российский диктатор Путин собирается наносить ядерные удары. По словам Ходжеса, этим ударом Россия только пыталась посеять волнение и страх среди людей.

И России удалось этого достичь. Кое-где в Вашингтоне, Берлине, Лондоне и некоторых других столицах люди начали больше волноваться,

– сказал аналитик.

У Путина одна цель – запугать

Однако, он убежден, что Россия не планирует применять ядерное оружие. Поэтому, вероятность того, что президент России Владимир Путин нанесет ядерный удар, крайне маловероятна. Россия не имеет стратегического преимущества в применении ядерного оружия.

"Первоочередной целью Кремля, похоже, является нагнетание страха", – еще раз подчеркнул Ходжес добавив, что восприятие ядерной угрозы имеет целью запугать как внутреннюю, так и международную аудиторию.

Кремль боится ударов по России

Более того, удар новой ракетой является свидетельством того, что в Кремле есть опасения относительно применения Украиной ракет Storm Shadow/SCALP и ATACMS.

"Он назвал эту реакцию Путина "нервной" и такой, что демонстрирует эффективность украинских ударов по складам с боеприпасами и других военных целях на территории России. Мол, россиянам просто "не нравится" такой ход событий.

И так, по мнению Ходжеса, теоретически россияне они могут оснастить эти новые ракеты ядерными боеголовками, но ни Китай, ни Индия этого не одобрит. Кроме того, президент США Джо Байден тоже предупредил Кремль, что это будет иметь катастрофические последствия.