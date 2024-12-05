Радакин считает, что новая эра является более неоднозначной и опасной, чем предыдущие. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Financial Times.

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Почему возможна "третья ядерная эра"

Радакин заявил, что развертывание тысяч северокорейских войск на границе с Украиной является "самым необычным событием года". Он считает, что оборонный пакт Москвы с Пхеньяном "может предусмотреть обмен наиболее чувствительными технологиями и опытом" между странами.

По его словам, мир находится на заре третьей ядерной эры, которая определяется распространением ядерных и разрушительных технологий и почти полным отсутствием архитектуры безопасности, которая была раньше.

Кроме этого, глава британской армии вспомнил о наращивании ядерного оружия Китаем и ядерные программы Ирана и КНДР и назвал это поводом для беспокойства.

В то же время Радакин заверил, что Великобритания и ее союзники по НАТО защищены от прямого нападения со стороны России, потому что "она знает, что ответ будет". Он также добавил, что стратегия сдерживания НАТО работает, но ему "нужно оставаться сильным и укрепляться против более опасной России".

Мы должны чувствовать риск трагедии, чтобы гарантировать, что мы ее избежим, и этот риск трагедии растет. Мир опаснее, а вызовы больше,

– говорит Радакин.

Несмотря на это, он заверил, что мир имеет способность, структуры и время для решения этих вызовов. Глава британской армии отметил, что международный ядерный порядок поддерживался такими странами, как Великобритания и США, которые распространили свой зонтик на союзников, чтобы гарантировать их безопасность.