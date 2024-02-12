Вбивство заступника мера Нікополя: підозрюваний планував злочини щодо інших посадовців

У Дніпропетровській області поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві заступника міського голови Нікополя. Правоохоронці зазначили, що чоловік планував вбивство інших посадовців.

Поліцейські наголосили, що зловмисник здійснив понад 20 пострілів у потерпілого та кинув в салон авто гранату, що призвело до загоряння автомобіля та смерті заступника мера Нікополя. Після скоєння злочину нападник закопав зброю у лісопосадці і переховувався в орендованій квартирі.

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У поліції сказали про підготовку підозрюваного до інших злочинів

У поліції нагадали, що 8 лютого невідома особа розстріляла автомобіль в одному з районів міста. На місці події в салоні згорілого транспортного засобу було виявлено тіло 59-річного заступника міського голови Нікополя.

"Правоохоронці розпочали оперативно-розшукові заходи, у процесі яких встановили адресу помешкання, де переховувався нападник. Вже за декілька днів поліцейські затримали фігуранта в орендованій квартирі поблизу місця скоєння злочину", – зазначили правоохоронці.

Слідчі встановили, що 33-річний місцевий житель протягом чотирьох місяців готувався до скоєння злочину. У день злочину він озброївся і встановив маршрут пересування заступника мера.

Поліцейські сказали, що зловмисник готувався до аналогічних злочинів / Фото поліції Дніпропетровщини

Коли автомобіль жертви під'їхав ближче, фігурант здійснив понад 20 пострілів з автоматичної зброї та кинув в автомобіль гранату, що призвело до займання автомобіля та загибелі чиновника,

– пояснили у поліції.

Поліцейські також встановили, що своє знаряддя злочину зловмисник закопав в лісопосадці. Цю зброю зрештою вилучили й направили на експертне дослідження.

"Також під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний виношував намір вчинення аналогічних злочинів відносно інших посадових осіб Нікополя. Зараз цю інформацію перевіряють в межах кримінального провадження", – сказали у поліції.

Наостанок поліцейські наголосили, що 11 лютого зловмиснику повідомили про підозру за умисне вбивство Кримінального кодексу України. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.