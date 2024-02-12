Чоловік готував злочин 4 місяці. Правоохоронці повідомили, що затриманий виношував наміри вчинити аналогічні злочини відносно інших посадових осіб Нікополя. Наразі правоохоронці перевіряють ці дані.

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Правоохоронці розповіли, що 33-річний місцевий мешканець 4 місяці готувався до злочину. Він

В той день (8 лютого – 24 Канал), озброївшись та встановивши маршрут пересування, він чекав на заступника мера. Коли автомобіль жертви під'їхав ближче, фігурант здійснив понад 20 пострілів з автоматичної зброї та кинув в автомобіль гранату, що призвело до займання автомобіля та загибелі чиновника,

– розповіли у поліції.

За їхніми даними, знаряддя злочину зловмисник відразу після трагедії закопав в лісопосадці. Зброю вилучили та скерували на експертизу.

Самого фігуранта справи правоохоронці затримали через декілька днів в орендованій квартирі поблизу місця скоєння злочину.

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Правоохоронці 11 лютого 2024 року повідомили зловмиснику про підозру за статтею про умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.