У Києві перехожий хотів пригостити патрульних марихуаною: чим усе закінчилося
Джерело:Патрульна поліція Києва
У Києві перехожий хотів пригостити патрульних марихуаною. Проте правоохоронці відмовилися від "подарунку" та затримали чоловіка.
Інцидент трапився днями на проспекті Шухевича. Патрульні зупинили там автомобіль KIA за порушення правил дорожнього руху.
Цікаво У мережі поширили чутки, що наркодилера Чернецького звільнили з-під варти: чи дійсно це так
Перехожий хотів пригостити патрульних марихуаною
Під час огляду автомобіля до патрульних підійшов перехожий.
Він намагався пригостити поліцейських наркотиками. Інспектори здивувались та вирішили перепитати у жартівника, чи дійсно він зберігає заборонені речовини. На що чоловік дістав з кишені пакет з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс,
– розповіли у поліції.
Патрульні затримали чоловіка та викликали на місце слідчо-оперативну групу Деснянського управління поліції.
Чоловік запропонував патрульним наркотики: відео
Варто прочитати Сидів за вбивство та продаж заборонених речовин: полонений вагнерівець розповів правду про ПВК
Коротко про інші подібні випадки в Україні
- У Львові правоохоронці затримали IT-спеціаліста за вирощування марихуани. Він облаштував у себе вдома справжню плантацію, виростивши близько 800 рослин. Під час судового засідання підозрюваний визнав свою провину та заявив, що вирощував канабіс лише з метою отримання насіння, а не для продажу.
- Натомість в Ірпені поліція навідалася до 45-річного Віктора Ручко, який з дитинства страждає на невиліковний полікістоз нирок. Для полегшення болю, він вирощує коноплі у своїй теплиці. Візит правоохоронців призвів до трирічного судового розгляду, під час якого Віктора визнали винним, але звільнили навіть від найм'якішого покарання. Проте він разом зі своїм адвокатом планує подати апеляцію на рішення суду, бо хоче добитися виправдального вироку.
- В Дніпрі ж 1 квітня стався курйозний інцидент – чоловік підійшов до екіпажу роти тактико-оперативного реагування і заявив, що його пограбували невідомі. Вони вдерлися до квартири, побили його й вкрали цінні речі, зокрема наркотики.