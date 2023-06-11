У Києві перехожий хотів пригостити патрульних марихуаною: чим усе закінчилося

У Києві перехожий хотів пригостити патрульних марихуаною. Проте правоохоронці відмовилися від "подарунку" та затримали чоловіка.

Інцидент трапився днями на проспекті Шухевича. Патрульні зупинили там автомобіль KIA за порушення правил дорожнього руху.

Цікаво У мережі поширили чутки, що наркодилера Чернецького звільнили з-під варти: чи дійсно це так

Перехожий хотів пригостити патрульних марихуаною

Під час огляду автомобіля до патрульних підійшов перехожий.

Він намагався пригостити поліцейських наркотиками. Інспектори здивувались та вирішили перепитати у жартівника, чи дійсно він зберігає заборонені речовини. На що чоловік дістав з кишені пакет з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс,

– розповіли у поліції.

Патрульні затримали чоловіка та викликали на місце слідчо-оперативну групу Деснянського управління поліції.

Чоловік запропонував патрульним наркотики: відео

Варто прочитати Сидів за вбивство та продаж заборонених речовин: полонений вагнерівець розповів правду про ПВК

Коротко про інші подібні випадки в Україні