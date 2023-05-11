У Німеччині сталася стрілянина на заводі Mercedes: є жертви
Джерело:ABC
На заводі Mercedes-Benz сталася стрілянина. Внаслідок цього є жертви.
Стрілянина відбулася на південному заході Німеччини. Про інцидент повідомили у пресслужбі компанії Mercedes-Benz.
До речі У торговому центрі в Техасі сталася масова стрілянина: є загиблі
На заводі Mercedes-Benz сталася смертельна стрілянина
У поліції повідомляли, що спочатку було відомо про одну загиблу людину, а ще одна – отримала важкі поранення.
Сьогодні вранці на заводі в Зіндельфінгені пролунали постріли. Двоє осіб отримали поранення, один з них помер,
– зазначив речник прокурора Штутгарта.
За даними прокуратури, слідчі припускають, що це була дія одного зловмисника. На місці події працюють поліція та рятувальники.
Згодом правоохоронці розповіли, що на заводі компанії Mercedes-Benz через стрілянину було вбито двох чоловіків.
Поліція у рамках масштабної спецоперації затримала злочинця. Як виявилося, стрілець та його жертви не були співробітниками заводу, а працювали в логістичній компанії Rhenus.
"Ми контактуємо з владою і намагаємося прояснити факти. Безпека співробітників на першому місці", – йдеться в заяві компанії.
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