Як розповіли правоохоронці, чоловік спочатку вбив свого родича, а потім ще кількох людей. Також відомо про постраждалих, частина з яких – у тяжкому стані.

Читайте також П'яний українець в Польщі спричинив ДТП: молода жінка загинула, а її дитина отримала поранення

Почав стрілянину після сварки

Відомо, що сталася стрілянина у місті Младеновац. Припускають, що зловмисник міг посваритися зі своїм родичем-поліцейським на території місцевої школи. Після конфлікту, який спалахнув, 21-річний чоловік пішов додому, щоб взяти вогнепальну зброю. Свого "кривдника" та його сестру він убив, але на цьому не зупинився.

На місці стрілянини багато карет швидкої допомоги: дивіться відео

Він скоїв стрілянину ще й у селі Шепшин, в якому народився. Відомо, що внаслідок моторошної стрілянини загинуло восьмеро людей. Ще 13 зазнали поранень, з яких семеро перебувають у лікарні у тяжкому стані, кажуть у МВС Сербії.

Підозрюваного шукають

В обстрілі людей підозрюють Уроша Блажича. Близько 03:00 стало відомо, що чоловіка розшукували понад 600 членів МВС. Вони "прочісували" місцевість неподалік місця скоєння злочину.

Під ранок стало відомо, що пошукова операція триває. Поки було темно, то використовували навіть тепловізійні камери. Крім того, у небо підіймали вертольоти, а в околицях працюють правоохоронці з собаками.

На жаль, напередодні у Сербії вже була не менш моторошна стрілянина. Тоді вогонь відкрив один зі школярів у місцевій школі.

Школяр убив і поранив людей

За наявною інформацією, сталася стрілянина зранку 3 травня. Близько 08:00 у громаді Врачар 7-класник убив охоронця. Згодом стало відомо, що його жертвами стали щонайменше 9 людей. За наявною інформацією, постраждали 15 людей.

Сам інцидент стався у початковій школі "Владислав Рібнікар". Журналісти зазначили, що школяр, котрий відкривав вогонь, перебував у стані наркотичного сп'яніння. Водночас відомо, що він – син медпрацівників. Та й узагалі був зразковим учнем. До слова, пістолет він вкрав у свого батька.