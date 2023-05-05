Как рассказали правоохранители, мужчина сначала убил своего родственника, а затем еще несколько человек. Также известно о пострадавших, часть из которых – в тяжелом состоянии.

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Начал стрельбу после ссоры

Известно, что произошла стрельба в городе Младеноваце. Предполагают, что злоумышленник мог поссориться со своим родственником-полицейским на территории местной школе. После вспыхнувшего конфликта, 21-летний мужчина пошел домой, чтобы взять огнестрельное оружие. Своего "обидчика" и его сестру он убил, но на этом не остановился.

На месте стрельбы много карет скорой помощи: смотрите видео

Он совершил стрельбу еще и в селе Шепшин, в котором родился. Известно, что в результате жуткой стрельбы погибли восемь человек. Еще 13 получили ранения, из которых семеро находятся в больнице в тяжелом состоянии, говорят в МВД Сербии.

Подозреваемого ищут

В обстреле людей подозревают Уроша Блажича. Около 03:00 стало известно, что мужчину разыскивали более 600 членов МВД. Они "прочесывали" местность недалеко от места совершения преступления.

Под утро стало известно, что поисковая операция продолжается. Пока было темно, использовали даже тепловизионные камеры. Кроме того, в небо поднимали вертолеты, а в окрестностях работают правоохранители с собаками.

К сожалению, накануне в Сербии уже была не менее жуткая стрельба. Тогда огонь открыл один из школьников в местной школе.

Школьник убил и ранил людей

По имеющейся информации, произошла стрельба утром 3 мая. Около 08:00 в общине Врачар 7-классник убил охранника. Впоследствии стало известно, что его жертвами стали не менее 9 человек. По имеющейся информации, пострадали 15 человек.

Сам инцидент произошел в начальной школе "Владислав Рибникар". Журналисты отметили, что школьник, открывавший огонь, находился в состоянии наркотического опьянения. В то же время известно, что он – сын медработников. Да и вообще был примерным учеником. К слову, пистолет он украл у отца.