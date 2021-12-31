Завтра закриють центри вакцинації: коли можна буде зробити щеплення

31 грудня закриють всі центри COVID-вакцинації. Вони не працюватимуть цілих 3 дні через святкування Нового року.

Центри вакцинації не працюватимуть 1 і 2 січня 2022 року. Вони відновлять свою роботу 3 січня 2021 року.

До теми Майже половина дорослого населення країни повністю вакцинувалася проти COVID-19

Як записатися на вакцинацію

Через сімейного лікаря,

сервіс Helsi,

за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,

Також можна прийти та стати в живу чергу. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.

Кому не можна вакцинуватися проти коронавірусу

Джерело: МОЗ

Протипоказання можуть бути постійними та тимчасовими. Єдиним постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є анафілактична реакція на першу дозу цієї вакцини.

У цьому випадку пацієнтові рекомендують щепитися від COVID-19 іншою вакциною за умови її наявності.

Тимчасові протипоказання:

гострі захворювання з підвищенням температури вище 38,0 °C. Вакцинація може бути проведена після одужання та за відсутності ознак гострої хвороби. Довідка видається на термін до 2 тижнів від початку захворювання.

лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою. Вакцинація може бути проведена через 90 днів після закінчення курсу терапії. Термін дії довідки – 3 місяці.

введення вакцин проти інших інфекційних хвороб. Вакцинація від Covid-19 має бути проведена через 14 днів після введення вакцини проти інших інфекційних хвороб (за винятком інактивованої вакцини проти грипу, яку можна вводити одночасно з антиковідною вакциною в різні руки). В проміжку між першою та другою дозою вакцини проти Covid-19 можуть бути введені інші вакцини з дотриманням 14-денного інтервалу. Термін дії довідки – 14 днів.

проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз (IGRA). У разі необхідності провести пробу з туберкуліном або IGRA, її слід провести та інтерпретувати перед проведенням вакцинації або відкласти щонайменше на 4 тижні після проведення вакцинації проти Covid-19. Вакцинація від Covid-19 може бути здійснена в будь-який час після завершення всіх етапів проби з туберкуліном. Термін дії довідки – до завершення оцінки проби/IGRA.

Covid-19 в анамнезі. Вакцинацію може бути відтерміновано на 3 місяці від часу перебігу Covid-19 або здійснена раніше, але не раніше ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 методом ПЛР/визначення антигену вірусу SARS-CoV-2. Термін дії довідки – до 3-х місяців.

Пацієнти, які проходять лікування препаратом "Ритуксимаб", повинні відкласти вакцинацію щонайменше на 4 тижні після останньої дози цього препарату.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Буде цікаво – найпоширеніші міфи про вакцинацію

Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.