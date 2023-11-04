Контрольований тиск чи перевірка Заходу: з чим пов'язана інформаційна активність щодо України

Заява Валерія Залужного про "позиційну" війну, нашуміла стаття Time про Володимира Зеленського та заява Дмитра Кулеби про перемовини з Росією – сколихнули інформаційний простір та підвищили обговорення у мережі питань щодо України.

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський розповів 24 Каналу, з чим пов'язана така активність в інформаційному полі. За його словами, це наслідок подекуди безвідповідальної політики багатьох світових гравців щодо Росії та інших порушників загальноприйнятого устрою.

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Мовчання світу та свобода Росії

За словами Желіховського, усі держави кількадесят років перебували наче у "летаргічному сні" та не бачили, як Росія кидає виклик Заходу та намагається змінити світопорядок, який існує з часів Другої світової війни.

До прикладу, ситуація в Росії – Чеченські війни, придушення інакомислення, укріплення путінської системи, знищення опозиції та свободи слова. А також вихід Заходу з Близького Сходу, зокрема Сирії та Афганістану.

Кволою була реакція на промову Путіна у Мюнхені 2007 року, коли він офіційно заявив, що "західний світ має переглянути свою політику" й що "однополярний світовий устрій є неприйнятним",

– пояснив експерт-міжнародник.

Наразі вирішується світовий порядок

На думку Желіховського, усе вищесказане призвело до того, що Росія стала неадекватно та безконтрольно поводитися на міжнародній арені. Як результат, Москва повномасштабно напала на Україну. Також Росія почала закріплюватися на Близькому Сході, відтак опосередкований вплив призвів до вторгнення ХАМАС в Ізраїль.

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Ці статті говорять, що у "глухому куті" опинилася не Україна, у "глухому куті" опинився весь вільний світ. З тими усіма диктаторами, які хочуть бути на рівних із демократичними країнами, суспільствами, а, можливо, навіть потіснити їх з міжнародної арени,

– сказав Станіслав Желіховський.

Наразі вирішується питання, як надалі поводитиметься прогресивне людство та чи зможе перемогти "режими-паразити" у міжнародній політиці. Або ж навпаки: світ поступиться й порине в темні віки.

Зрештою, подібні матеріали повинні підштовхнути суспільство до об'єднання дедалі більшої кількості світових гравців. Адже інакше наслідки можуть на десятиліття змінити міжнародний порядок.

Заяви, що сколихнули інформаційний простір